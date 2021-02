Dependența de substanțe interzise a distrus-o în totalitate! Și-a pierdut casa, locul de muncă și dinții, după șase ani de consumat droguri

In articol:

Fatih Hill, o tânără din Missouri, SUA, a consumat timp de șase ani la rând substanțe interzise. Tânăra și-a pierdut dinții, însă cu tratament, multă răbdare, fata a arătat la fel ca la început. Medicii au făcut tot posibilul să-i redea frumusețea, pe care o credea pierdută.

Citeste si: Zib, un câine bolnav și fără păr, s-a transformat total atunci când a fost preluat de o familie iubitoare: ”A fost abandonat și tot ce și-a dorit a fost să fie iubit”

Dependența de droguri nu este sfârșitul vieții. Eroina acestui articol și-a pierdut casa, locul de muncă și... dinții. Dar, după ce și-a revenit, fata s-a întors la viața ei și acum inspiră sute de mii de oameni cu povestea ei.

Chinul prin care a trecut din cauza dependenței de droguri

Faith Hill din Missouri, SUA, a folosit droguri timp de șase ani. Dependența aceasta de substanțe interzise a fost la un pas să o omoare. A fost arestată, a încercat să se sinucidă, a fost trimisă la tratament de mai multe ori și abia după cea de-a opta încercare, când fata însăși și-a dat seama că nu poate continua în acest fel, a reușit să învingă dependența.

Citeste si: Adevăratul motiv al rupturii dintre Şerban Huidu şi Mihai Găinuşă: ”Nu mai vorbim din 2015”- bzi.ro

După ce și-a revenit, a trebuit să recâștige kilogramele, având acum o greutate sănătoasă. Dar asta nu este tot. Din cauza substanțelor interzise pe care le lua Faith, dinții ei erau într-o stare atât de gravă încât singura modalitate de a-și reveni, a fost să îndepărteze dinții pe care-I avea și să se lase pe mâna stomatologilor.

Tânăra și-a pus implanturi, iar acum arată senzațional.

” Am fost drogată timp de șase ani. Locuiam pe străzi, în hoteluri... oriunde ți-ai putea pune capul. Nu-mi păsa deloc de dinții mei. Mai exact, am crezut că da, dar nu prea am făcut-o. Acest lucru a cauzat o mulțime de probleme, așa că au trebuit eliminați ”, a mărturisit Faith Hill.

Citeste si: Cristina, mireasa care-și plânge soțul ucis cu sânge rece chiar în ziua nunții lor: ”Cum voi trăi fără tine, scumpul meu?”

Câțiva ani mai târziu, Faith a devenit un adevărat model. Pe contul ei TikTok iamtoothless andruthless, ea spune și arată cum este viața după droguri și fără dinți. Fata visează să rupă preconcepțiile care s-au dezvoltat în jurul protezelor. Peste 700 de mii de persoane s-au abonat la contul femeii americane. Și videoclipurile câștigă câteva milioane de vizualizări. Fata are un adevărat fan club în comentarii. Cu acest tip de sprijin, Faith nu va reveni la droguri niciodată.

Faith Hill