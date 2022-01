Depresia, inamicul vedetelor! Ele sunt celebritățile care se luptă cu această tulburare: „Am fost șocată, nu știam ce mi se întâmplă”

In articol:

Chiar dacă se bucură de faimă și succes acum, vedetele nu sunt mai puține expuse în fața depresiei, unul dintre inamicii cei mai mari ai omului modern.

Mihai Bendeac: „N-am reușit să o înving.”

Mihai Bendeac, Ana Morodan, Mihai Trăistariu și Andreea Raicu se numără printre cei care au avut curajul să vorbească deschis despre momentele în care s-au simțit neajutorați.

Mihai Bendeac [Sursa foto: Facebook] Mihai Bendeac susține că, în intimitate, este cu totul altfel față de actorul expansiv și spontan pe care îl vedem la televizor sau la teatru. Acesta este, de fapt, un introvertit cu suflet sensibil, care se luptă zilnic cu depresia.

„Nu, n-am reușit s-o înving, își arată colții destul de des, aș spune, dar cred că am învățat să trăiesc cu ea. Am învățat să nu mă mai sperii atât de tare atunci când apar episoadele de genul ăsta, dar nu pot să spun c-am trecut peste. Cumva, fiecare om trebuie să se lupte singur cu depresia lui, să-și caute răspunsul pe diferite căi, în diferite luări de cuvânt, în diferite interviuri ale altora care au trecut prin treaba asta, dar cred că rezolvarea propriei depresii nu stă decât în soarta fiecăruia dintre

cei care se lovesc de așa ceva”, a mărturisit Mihai Bendeac pentru viva.ro.

Ana Morodan: „Am transformat depresia severă într-una funcțională.”

Ana Morodan [Sursa foto: Facebook]

S-a luptat ani de zile cu depresia și a reușit să depășească perioadele de anxietate.

Ana Morodan spune că cel mai important e ca cei care se confruntă cu această boală să vorbească despre suferințele lor.

„Nu mi-a fost greu să admit asta. Eu am simțit că am asta. Încă trăia mama. Am fost șocata, nu știam ce mi se întâmplă.

Apoi m-am gândit că trebuie să vorbesc despre asta și sunt oameni cărora le e rușine să vorbească despre asta. Eu mi-am dorit să spun asta. Au fost niște perioade foarte grele și credeam că m-am vindecat și reveneau. Într-o zi am găsit pe cineva care a înțeles și este un om genial și a reușit. Din 2018 de când au murit părinții până anul ăsta la început a durat. Eu sunt un om deștept și am transformat depresia severă într-o depresie funcțională. Am momente când cad și atunci s-a terminat. Încurajez pe toata lumea să vorbească despre asta.”, a spus Ana Morodan în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Andreea Raicu: „Dacă vocea mea ajută, eu sunt fericită.”

Andreea Raicu [Sursa foto: Facebook]

Andreea Raicu a avut o copilărie în care părinții i-au cerut să fie perfecțiune întruchipată. A dus episoadele dificile de atunci în viața de adult și a fost nevoie de sinceritate totală, atât cu ea însăși, cât și cu cei din jur, ca să poată trece peste ele. Mai mult, a avut curajul să vorbească despre copilăria ei în timpul unei conferințe TED.

„Greu nu mi-a fost când am păşit pe scenă şi am vorbit despre demonii mei, depresia mea, ci când le-am conştientizat şi admis, când mi le-am însuşit şi am decis să fac ceva în privinţa asta. Să vorbesc despre toate aceste lucruri nu mi-e greu, dimpotrivă. Mai ales că ştiu cât de puţin se vorbeşte despre depresie şi cât de mulţi oameni suferă în tăcere. Dacă vocea mea ajută chiar şi un singur om, eu sunt fericită”, a spus Andreea Raicu într-un interviu acordat publicației OK! Magazine.

Mihai Trăistariu: „Am avut o depresie care m-a ținut 2 ani.”

Mihai Trăistariu [Sursa foto: Facebook]

Cântărețul a cunoscut apogeul când s-a clasat pe locul al patrulea în finala Eurovision din 2006, cu piesa „Tornero”. Ce a urmat după, în schimb, a fost o cădere atât de puternică, încât Trăistariu a fost nevoit să caute noi resurse care să îl ajute să înțeleagă depresia prin care trece.

„De-a lungul anilor am avut chiar și depresie. Acum vreo 10 ani, am avut o depresie care m-a ținut 2 ani de zile. Probabil după Eurovisionul din 2006 mi-a scăzut succesul și este și normal să se întâmple asta. Nu poți s-o ții langa, toată viața, în vârf. N-ai cum! Am avut mici supărări, că nu mai sunt difuzat la radio, că nu știu ce...dar m-am remontat singur. Am început să citesc foarte mult. Am recuperat din copilărie. Chiar dacă eram tocilar, nu citeam! Eu învățam matematică, am fost olimpic. De vreo 5-6 ani citesc tot ce-mi pică în mână, multe cărți de dezvoltare personală. Am învățat singur că trebuie să-ți umpli programul, trebuie să ieși tot timpul din casă, să nu stai singur și toate gândurile negre dispar. Mă bag singur în multe chestii ca să nu mă gândesc la cât de nașpa sunt viața sau pandemia”, a declarat Mihai Trăistariu în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

