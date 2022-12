Derby în SuperLiga: FCSB - CFR Cluj. Absenţe de marcă în ambele tabere. Care sunt echipele probabile şi cum arată cotele la pariuri

In articol:

FCSB- CFR Cluj este ultima restanţă din acest sezon din SuperLiga. După această confruntare, toate cele 16 echipe vor fi cu meciurile la zi, fiecare dintre ele disputând câte 20 de partide.

Derby în SuperLiga: FCSB- CFR Cluj. Echipele probabile

Derby-ul dintre FCSB şi CFR Cluj se va juca de la ora 20:00.

FCSB are mari probleme de lot pentru derby-ul cu CFR Cluj. Roş-albaştrii nu se vor putea pe teri dintre titularii obişnuiţi. Ştefan Târnovanu, Darius Olaru şi Andrea Compagno sunt accidentaţi. Florinel Coman are şi el ceva probleme de sănătate şi sunt şanse mici ca el să joace. Nici Dan Petrescu nu are tot lotul valid. Muhar şi Kolinger sunt accidentaţi, iar Cvek este suspendat.

"Lotul va fi refinisat. În vară s-au făcut multe schimbări. Muhar a acuzat o oboseală și am fost nevoiți să îl forțăm și acum e accidentat. Vom vedea în iarnă care vor fi schimbările. Suntem mulțumiți de transferurile făcute, cu mici excepții. Muhar și Kolinger nu pot juca împotriva FCSB", a declarat Cristi Balaj, preşedintele clujenilor, pentru Fanatik.

Echipele probabile:

FCSB: 99. A. Vlad- 2. V. Crețu, 5. Dawa, 16. Tamm, 33. Radunovic- 18. Edjouma, 8. Șut, 26. Oaidă- 98. Cordea, 11. Miculescu, 10. Oct. Popescu

Antrenor: Leo Strizu

CFR Cluj: 1. Scuffet- 4. Cr. Manea, 44. Yuri, 3. A. Burcă, 45. Camora- 73. Muhar, 21. Boateng, 8. Roger- 10. C. Deac, 32. Janga, 11. Petrila

Antrenor: Dan Petrescu

CFR egalează liderul dacă o învinge pe FCSB

Această partidă este deosebit de importantă pentru ambele formaţii. Dacă se va impune în derby-ul cu FCSB, campioana CFR Cluj, ar acumula 44 de puncte şi ar egala liderul Farul Constanţa. Şi pentru roş-albaştri, victoria ar reprezenta o mare gură de oxigen. Cu un succes, FCSB ar urca pe locul al treilea şi s-ar apropia la doar şase puncte de Farul. Astfel, după înjumătăţire, ar rămâne doar trei puncte de recuperat.

"Întâlnirea cu CFR Cluj intră în categoria meciurilor grele. CFR este o echipă cu un antrenor bun, cu o așezare foarte bună mai ales în apărare. Va fi un meci foarte greu. Avem un parcurs foarte bun, jucătorii sunt foarte încrezători și avem speranța că vom termina acest an cu două victorii. Ne așteptăm la minge lungă, lovituri libere unde sunt foarte foarte periculoși, dar și noi avem jucători buni pentru astfel de faze", a declarat Leo Strizu la conferinţa de presă.

FCSB este neînvinsă în ultimele patru confruntări de acasă cu CFR Cluj. Roş-albaştrii sunt favoriţi şi la casele de pariuri. Victoria lui FCSB are cota 2,60, egalul cota 3,15, iar succesul lui CFR are cota 3,00.