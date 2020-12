Dermatoscopul dl200 hybrid este util in observarea pielii, folosit de orice dermatolog ce practica dermatoscopia !

Orice om ar trebui sa isi examineze pielea, cel putin odata pe an. Cel mai periculos lucru de care trebuie sa ne ferim este, desigur, cancerul de piele. Acesta este o forma de cancer foarte invaziva, cu o rata foarte mare de mortalitate, insa descoperita la timp, se poate vindeca usor. Pentru a verifica pielea, alunitele si alte leziuni cutanate, trebuie sa mergem la dermatolog. Acesta va examina pielea cu ajutorul unui dermatoscop, printr-o metoda numita dermatoscopie. Dermatoscopia este examinarea neinvaziva a pielii folosind microscopia suprafetei pielii. De asemenea, cu o pregatire minima, chiar si medicii de familie pot sa practice o astfel de examinare. Desigur, mai au nevoie si de un dermatoscop, precum dl200 hybrid.

Ce este un dermatoscop? Un dermatoscop este un instrument care faciliteaza evaluarea pielii. La fel ca un oftalmoscop sau un otoscop, un dermatoscop ilumineaza si mareste. Diferenta dintre o lentila de marire cu o lumina si un dermatoscop este ca un dermatoscop dezvaluie detalii profunde, in timp ce examinarea cu ochiul liber sau o lentila de marire arata doar ceea ce se afla la suprafata pielii, prin lumina reflectata. Un dermatoscop elimina reflexiile suprafetei pentru a dezvalui detalii din epiderma si straturile superioare ale dermei. Deoarece leziunile cutanate au structuri si aparente caracteristice, vizualizarea acestor structuri ajuta la construirea unei imagini a ceea ce este o leziune. Astfel, recunoasterea structurilor prezente poate dezvalui diagnosticul.

Dermatoscopul dl200 hybrid este un dermatoscop de buzunar. Acesta este usor de manevrat, are un corp metalic, cu un design frumos si este ergonomic, usor de curatat, Dl200 are sistemul optic asemanator cu cel de la dl2, prezinta un mecanism de distantare retractabil mult mai bun insa decat precedentul, foarte rapid, cu focalizare precisa. De asemenea, prezinta o baterie care rezista mult mai mult, poate fi conectat la smartphone si asa mai departe.

Astfel, cu ajutorul unui asemenea dermatoscop, medicii dermatologii si chiar si medicii de familie pot observa leziunile de pe suprafata pielii. Majoritatea leziunilor cutanate sunt benigne. Prin urmare, rolul dermatoscopiei este de a ajuta la diagnosticarea increzatoare a leziunilor benigne. Orice pacient cu o leziune care nu poate fi diagnosticata ca fiind in mod clar benigna sau care ridica suspiciuni de cancer, trebuie tratat dupa caz. Adesea, un pacient va prezenta o leziune in schimbare, o leziune complet noua sau o leziune pe care nu o mai observase pana acum. O leziune poate fi simptomatica, cum ar fi mancarime sau crusta. Multi pacienti sunt anxiosi. Pe buna dreptate, pacientii solicita sfatul medicului pentru orice noutate, schimbare sau preocupare. Dermatoscopia ne ajuta sa facem evaluarea mult mai amanuntita atunci si sa linistim, cu constiinta impacata, pacientul atunci cand diagnosticam o leziune benigna.

Dermatoscopul dl200 hybrid mareste imaginea de 10 ori: acesta este nivelul standard de marire care ar trebui utilizat. Dermatoscoapele mai vechi necesita un lichid precum alcoolul sau gelul cu ultrasunete aplicat intre piele si dermatoscop. Acest lucru duce la examinari care necesita mult timp daca un pacient are leziuni multiple imprastiate in jurul corpului, deoarece lichidul sau gelul trebuie aplicat pe fiecare leziune inainte ca leziunea sa poata fi verificata.

Dermatoscoapele mai noi, precum acest dl200, permit dermoscopia fara contact, prin utilizarea lentilelor polarizante care anuleaza necesitatea unui fluid de contact. Aceasta se numeste dermatoscopie polarizata. Dermatoscoapele mai vechi care necesita lichid de contact au aranjamente mai simple ale lentilelor si sunt denumite nepolarizate. Unele dispozitive sunt dispozitive hibride, precum acest dl200, care permit dermatoscopie polarizata fara contact, care este valoroasa pentru scanarea rapida a pielii, permitand in acelasi timp utilizarea unui fluid de contact pentru a permite dermatoscopie non-polarizata. Diferentele dintre dermatoscopie nepolarizata si polarizata sunt putine. Unele structuri, cum ar fi liniile albe, care pot fi un indicator important al malignitatii, sunt evidentiate doar prin dermatoscopie polarizata, in timp ce alte structuri (cum ar fi punctele albe, stralucitoare, albe ale keratozelor seboreice) pot fi vazute numai folosind dermatoscopie nepolarizata. Niciun tip de dermatoscop nu este absolut obligatoriu; ambele tipuri ii vor ajuta pe medici sa diagnosticheze cu incredere leziunile benigne ale pielii.

Dermatoscoapele variaza in ceea ce priveste calitatea, constructia si caracteristicile si, prin urmare, in ceea ce priveste costurile. Exista mai multi producatori si furnizori de dermatoscoape. La hmdmedical.uk.com vei gasi multe modele, precum si acest dl200 hybrid. Exploreaza ceea ce ti se potriveste si ceea ce este perfect pentru bugetul tau.

Trebuie sa inregistrezi ceea ce vezi, pentru a supraveghea evolutia acestor semne.

Dermatoscopia este o noua abilitate care necesita un grad de intelegere si timp pentru a o practica si a o stapani. Vederea leziunilor pentru prima data va fi o experienta iluminatoare, dezvaluind structuri care nu au fost intalnite anterior si diferite de orice predare anterioara a dermatologiei. Entuziasmul vine in intelegerea faptului ca leziunile benigne au mai multe structuri si trasaturi repetabile si caracteristice care, in timp, devin usor de recunoscut, permitand un diagnostic rapid. Avand in vedere ca majoritatea leziunilor intalnite vor fi benigne, exista posibilitatea de a face multa practica.

Leziunile ideale pentru a incepe sunt keratozele seboreice si angioamele. Majoritatea pacientilor de la varsta mijlocie in sus vor avea mai multe angioame sau keratoze seboreice. Daca un medic vede 10 pacienti pe saptamana si le examineaza spatele, cu multiple leziuni similare pe pacient, este posibil sa se formeze rapid o baza de date cu imagini ale acestor doua diagnostice.

Inarmat cu mai multe cunostinte, cu practica si cu dermatoscopul potrivit, poti incepe cu incredere sa pui diagnostice si sa faci diferente intre benign si malign, iar astfel sa stii ce sa recomanzi.