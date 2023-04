"Deschid din când în când ușa, mă uit, simt durerea" Cătălin Cazacu, năpădit de amintiri în propria casă. Singurul lucru care i-a mai rămas de la Ramona Olaru, după despărțire. Blondina și-a pus serios amprenta în viața lui

In articol:

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru au trăit una dintre cele mai controversate relații din showbiz-ul românesc. Cei doi au întâmpinat suișuri și coborâșuri, despărțiri și împăcări, însă, întâi de toate, aveau planuri mari de viitor.

Își doreau să se căsătorească și chiar începuseră să reamenajeze apartamentul în care locuia motociclistul, pentru a se putea muta împreună.

Cu toate acestea, prezentatorul TV și blondina și-au luat rămas bun și au mers pe drumuri separate. Acum, Cătălin Cazacu a rămas singur într-un apartament de 4 camere, iar fiecare colțișor îi amintește de fosta iubită.

Ramona Olaru și-a pus amprenta în viața lui Cătălin Cazacu

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru aveau planuri mari pentru viitor și se pregăteau de o viață în doi. Fostul cuplu începuse să își amenajeze apartamentul și chiar se gândeau la căsătorie, însă chiar în momentul în care locuința a fost gata, cei doi s-au despărțit. Din nefericire, nu s-au mai putut bucura împreună de micile schimbări, iar acum prezentatorul TV a rămas singur într-un apartament cu 4 camere, care nu este amenajat tocmai pe gustul lui.

„Eu am un apartament de patru camere din care două sunt dressing-uri. Din care unul are rândunele pe tavan, verzi, mobilă de culoare roz, iar în mijloc o „insulă” mare pregătită pentru bijuterii. După cum bine se vede eu pe bijuterii „sparg”. Cu cât îți spun, cu atât simt durerea mai mare. E ca la preot: te duci, te spovedești și apoi speri că îți trece. Dar ca să completăm, să fie lista completă, pe jos am o mochetă, nu știu să îți zic nuanța, dar oricum e o nuanță din asta de-a voastră, că bărbații dacă știu mai mult de trei culori nu este ok.

Este gata. Îl țin închis. Deschid din când în când ușa de la dressing, mă uit, simt durerea, închid ușa, merg mai departe”, a mărturisit Cătălin Cazacu pentru ego.ro, adăugând faptul că mai intră în camera amenajată special pentru Ramona Olaru și îl cuprinde nostalgia.

Cătălin Cazacu, nefericit de amenajarea noului apartament

Deși regretă despărțirea de Ramona Olaru, Cătălin Cazacu mai are o nemulțumire trecută pe listă, și anume amenajarea apartamentului. Locuința a fost gândită atât de prezentatorul TV, cât și de blondină, iar acum cei doi fiind despărțiți, motociclistul s-a ales cu o renovare care nu este chiar pe placul său.

Bărbatul duce dorul fostului apartament, pe care îl amenajase după propriile plăceri și gusturi.

„Eu acum în interiorul meu plâng. Exact cum spuneai, era un apartament de burlac. Exact asta era partea bună a apartamentului. Asta era ce avea apartamentul mai bun. Deci era un apartament care avea led-uri roșii, scaun de masaj, perne imense de stat când mă jucam pe TV, aveam mașină de făcut popcorn. Deci era o sală de cinematograf, cu sală de masaj, cu un spa, cu ce voiai, tu, cu tot, și cu o cameră de oaspeți.

Sunt cel mai bun exemplu și așa trebuie să țineți minte. Cine face ca mine, ca mine să pățească. Punct și de la capăt”, a mai spus Cătălin Cazacu.

