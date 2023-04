Descinderi la locuința lui Nicolae Guță! Mascații au intrat în casa manelistului la prima oră a dimineții

In articol:

În dimineața zilei de joi, 6 aprilie, mascații au mers la casa lui Nicolae Guță din Petroșani. Din primele informații privind acest caz, dosarul este coordonat de oamenii legii din București și ar viza tranzacții cu bijuterii false.

Așadar, autorităților au percheziționat una dintre casele manelistului din județul Hunedoara și, primele detalii din anchetă arată că acțiunea polițiștilor vizează tranzacții cu aur făcute de membrii familiei lui Nicolae Guță.

De precizat este că, unii dintre nepoții manelistului sunt suspecți în acest dosar, mai precis că ar fi vândut bijuterii false care purtau, de fapt, logo-urile unor brand-uri cunoscute.

„La data de 6 aprilie 2023, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice – Sector 6 au pus în executare trei mandate de percheziție domiciliară, în județul Hunedoara, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea infracțiunilor de contrabandă și contrafacere.

În fapt, persoanele bănuite ar fi comercializat bijuterii, unele purtând însemnele unor mărci protejate, pe o platformă de socializare. În urma efectuării perchezițiilor domiciliare, au fost identificate bijuterii, cântare electronice de precizie, documente ce atestă volumul vânzărilor și 3.700 de euro. Bănuiții urmează a fi conduși la audieri, iar ulteriror vor fi prezentați magistraților cu propunere legală.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și cintrafacere de către polițiști din cadrul Seviciului de Investigare a Criminalității Economice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6.

Facem precizarea că efectuarea percheziţiei domiciliare este o etapă în cadrul procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, ce are drept scop administrarea probatoriului necesar soluţionării cauzei, care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie”, au transmis autoritățile.

Nicole Guță, despre cei 12 copii ai săi

Nicolae Guță este tatăl mândru a 12 copii, iar în cadrul unui interviu recent, manelistul a făcut o serie de declarații emoționante despre fiii și fiicele sale.

„Regrete nu am pentru că eu mi-am asumat și îmi asum ce fac. Regret că nu am un control deplin asupra copiilor mei, pentru că am copii cu mame diferite, nu vreau să critic mamele lor sau să intru în polemică, dar fiecare dintre noi, referitor la ceea ce gândesc eu și la mamele lor, suntem cu păreri diferite, cu statut diferit și percepții diferite. Doar că eu dacă am rămas de atâția ani în muzică, în picioare și copiii mei au un statut, înseamnă că felul meu de a percepe viața nu a fost greșit. Mi-aș dori, așa cum am spus, nici stropii de ploaie asupra copiilor mei să nu ajungă. Dat fiind faptul că sunt departe de mine, sunt într-un alt concept al vieții, sub o altă îndrumare, asta pot să spun că e unul dintre regretele mele”, a declarat cântărețul, potrivit Spynews.