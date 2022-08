Descopera 4 pasi simpli care sa te ajute sa ai o masina curata fara efort

In articol:

Indiferent cat esti de atent ca masina ta sa ramana curata, praful si murdaria se acumuleaza inevitabil in interiorul masinii tale. Daca esti soferul unui autovehicul, inseamna ca stii cat de important este sa ai o masina curata pentru calatorii cat mai confortabile. Majoritatea murdariei se regaseste pe podeaua masinii.

Iata cum sa ingrijesti interiorul masinii tale ca un adevarat profesionist

Fara o protectie de calitate exista riscul sa versi anumite alimente sau bauturi care sa degradeze sau care chiar sa iti distruga vehicolul. De aceea, este indicat sa faci o curatarea frecventa si sa protezezi masina cu covorase auto. Daca vrei sa afli care sunt pasii prin care iti poti pastra masina curata, fara efort, citeste in continuare acest articol.

Scoate covorasele din masina

Un prim pas in curatarea ca la carte a podelei este sa scoti covorasele si sa le scuturi. Nu iti doresti ca produsele pe care urmeaza sa le folosesti sa afecteze mocheta masinii tale. Daca nu ai covorase auto, poti gasi o gama variata de modele potrivite pentru masina ta in magazinul de specialitate Autogedal.ro, cunoscut pentru calitatea produselor la preturi avantajoase.

Alege setul de covorase pentru masina si portbagaj in functie de nevoile tale, dar si de buget. Acestea vor proteja de murdarie, praf sau substante nedorite mocheta masinii tale.

Foloseste un aspirator

Inainte de a pune covorasele, aspira in interiorul masinii, acolo unde erau covorasele, dar si in jurul scaunelor si pe bancheta. Asigura-te ca ai aspirat toate resturile, ca apoi sa poti spala cu apa si sapun covorasele. Usuca-le complet inainte de a le pune in masina. In caz contrar, apa care va ajunge pe mocheta poate deteriora zona si curand este posibil sa simti un miros neplacut.

Adauga ulei esential

Parfumul in masina face ca orice calatorie cu masina sa fie mai placuta. Asadar pentru un parfum de lunga durata, poti adauga cateva picaturi de ulei esential in apa pe care o folosesti pentr a spala covorasele. Alege aroma preferata si improspateaza in cateva clipe atmosfera masinii tale.

Nu neglija portbagajul

Indiferent ca folosesti des sau nu folosesti mai deloc portbagajul este important sa nu neglijezi acest spatiu al masinii tale. De obicei, cei mai multi soferi depoziteaza in portbagaj uleiul de masina, lichidul de parbriz, antigelul sau alte substante care ar putea sa se verse in timpul sofatului. De aceea ai nevoie de un covoras impermeabil care sa protejeze mocheta si care sa iti permita sa depozitezi orice obiecte care pot afecta interiorul.

Tu cum alegi sa iti ingrijesti masina? Oricare din sfaturile de mai sus te vor ajuta sa te bucuri de calatorii fara griji in confortul si ordinea din masina ta. Apeleaza la accesorii de calitate care sa protejeze interiorul si care sa tina la distanta praful si murdaria, iar pe termen lung nu va trebui sa depui atat de multa munca pentru curatenie.

Sursa foto: Pexels.com