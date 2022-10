Descoperire incredibilă făcută de doi soți în timp ce își renovau bucătăria. Ce au găsit sub betonul casei e vechi de 200 de ani și valorează o avere

In articol:

Un cuplu, soț și soție, au decis să își renoveze bucătăria, dar au avut parte de o surpriză șocantă sub betonul casei pe care o dețin în Ellerby, North Yorkshire. Soții au descoperit un vas de lut de mărimea unei cutii de suc. Vasul ascundea un depozit impresionant de monede rare.

Colecția remarcabilă, în număr de 260 de monede, a fost vândută imediat pentru suma de 852,380 de dolari, dar mai târziu valoarea lor a fost estimată la 231,390 de dolari.

Comoara a aparținut familiei Maisters, familie de comercianți din Hull, care a locuit acolo în perioada domniei Regelui James I.

„ Monedele au aparținut aproape sigur familiei Fernley-Maister, Joseph și Sarah, care s-au căsătorit în 1694 ”, se arată într-un comunicat de presă.

Specialistul Gregory Edmund, angajat al casei Spink&Son, a spus că această colecție este una remarcabilă și diferită de orice altă descoperire din arheologia britanică:

Citeste si: Simona Gherghe a publicat testele de sarcină. “O veste care a venit după o lungă și dureroasă așteptare.”- kfetele.ro

Citeste si: Vouchere sociale 2022. Când se virează a treia tranşă de 250 lei pentru alimente şi mese calde- bzi.ro

„ Este o descoperire minunată și cu adevărat neașteptată dintr-o locație atât de modestă ”, a spus Edmund.

Citeste si: Descoperire halucinantă la o mănăstire din Grecia! Polițiștii au găsit o plantație de canabis în valoare de două milioane de dolari

Citeste si: Comoară unică în Europa, găsită într-un mormânt din țara noastră! Tezaurul are 169 de piese din aur

„ Este, de asemenea, una dintre cele mai mari descoperiri arheologice înregistrate în Marea Britanie și, cu siguranță, cea mai semnificativă pentru perioada secolului al XVIII-lea ”, a adăugat el.

Comoară descoperită de un bărbat în casa moștenită din Normandia

Un bărbat a făcut o descoperire impresionantă în locuința care i-a fost lăsată moștenire. Ascunse sub mobilă, între rufe, bărbatul a găsit 5.000 de piese din aur, două bare de 12 kg și 37 de lingouri de 1 kg." Totul era extrem de bine ascuns, sub mobile, sub un morman de rufe în sala de baie.", a povestit Fierfort.

Aurul a fost achiziționat legal între anii 1950 și 1960, fiind găsite toate certificatele de autenticitate în locuință.

Aurul a fost vândut la o casă de licitații între 30 octombrie și 8 noiembrie unor cumpărători francezi și străini. Pe lângă moștenitor a câștigat substanțial din afacere și statul francez, care a avut dreptul la 45% din sumă.