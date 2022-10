Descoperirea uimitoare pe care un jandarm din Dâmbovița a făcut-o, chiar în grădina sa: „Nu am riscat. Le-am fotografiat și le-am aruncat”

In articol:

Un jandarm din Dâmbovița a făcut o descoperire uimitoare, chiar în grădina sa. Ei bine, bărbatul nu s-a abținut, motiv pentru care a fotografiat ceea ce a găsit pe proprietate lui, apoi a urcat totul pe internet, devenind astfel viral. Despre ce este vorba?!

„Am fost uimit când le-am văzut”

Un dâmbovițean a rămas mască, atunci când în grădina sa a descoperit un tip de ciuperci albe, care au apărut imediat după o ploaie abundentă, spune el. Bineînțeles că, bărbatul a fotografiat totul, apoi a urcat imaginile în mediul online, acestea făcând înconjurul internetului.

Ciuperca imensă cântărea nici mai mult, nici mai puțin de 3 kilograme, iar jandarmul a explicat pe îndelete cum s-a întâmplat totul, dar și cum a dat peste ciuperci.

Acesta spune că descoperirea a fost făcută în satul Priboiu, din comuna Tătărani. De asemenea, dâmbovițeanul a mai precizat că nu știe dacă acest soi de ciuperci este sau nu comestibil, motiv pentru care nu a dorit să riște, așa că doar a făcut câteva fotografii, apoi le-a aruncat.

„Le-am descoperit de vreo două săptămâni în satul Priboiu, din comuna Tătărani, acolo unde am o grădină. Am fost uimit când le-am văzut, nu mi-am dat seama prima dată ce sunt. Nu mai creșteau pe acolo ciuperci. Bășina porcului se numește soiul acesta de ciuperci, așa e cunoscută de noi, pentru că se înnegresc și emană un miros urât, îmbâcsit. Nu știu dacă sunt comestibile sau nu, dar nu am riscat. Doar le-am găsit, le-am fotografiat și le-am aruncat. E prima dată când am văzut prin zonă, e ceva neobișnuit.”, spune bărbatul ce a găsit ciupercile, conform Adevărul.ro.