Deși n-a fost cerută de soție, Maria Constantin a luat o decizie! Ce se întâmplă cu nunta: „Nu a fost o cerere în căsătorie”

Recent, Maria Constantin a oferit toate detalii despre nuntă, dezvăluind cum își dorește să arate, dar și când va avea loc fericitul eveniment. De asemenea, artista a specificat că nu a fost cerută de soție de către partenerul său de viață, Robert Stoica, însă acest lucru nu a reprezentant un impediment pentru a începe deja să se gândească la organizarea

fericitului eveniment.

Mai mult decât atât, cât despre cererea în căsătorie, care nu a existat până în prezent, Maria Constantin a mai specificat că nu prea ține la acest obicei, mai ales că a primit multe inele de la iubitul ei.

Maria Constantin, toate detaliile despre nuntă

Maria Constantin este în culmea fericirii, asta pentru că anul viitor artista va îmbrăca, din nou, rochia albă de mireasă. Cântăreața nu a fost cerută oficial în căsătorie de către iubitul ei, Robert Stoica, însă blondina a precizat că nu a ținut neapărat să se întâmple acest lucru, mai ales că a primit multe inele de la partenerul său de viață.

Ei bine, cât despre fericitul eveniment, Maria Constantin a precizat că ea și iubitul ei nu au stabilit încă data nunții, însă fericitul eveniment va avea loc la anul, în București, iar cel mai probabil, petrecerea se va desfășura în timpul săptămânii.

De asemenea, blondina a explicat că își dorește ca petrecerea să aibă loc într-o locație cu grădină, în aer liber.

„Majoritatea inelelor le am primite de la iubitul meu. Nu a fost o cerere în căsătorie, dar sunt de la el. Nu prea țin eu la lucrurile astea. Nu am stabilit data încă, pentru vrem să facem o petrecere Garden Party, pentru că se întâmplă ca nunțile să se rupă în două. Fumătorii afară, iar nefumătorii în interior. Trebuie să găsim o locație care să fie în aer liber și mai trebuie să ținem cont și de alte aspecte. Surorile noastre ambele sunt în Italia și cumva trebuie să ținem cont și de concediile lor de atunci. Va fi oricum în cursul săptămânii ca să poată ajunge și colegii de cântec. La anul va fi. Ne-am uitat la câteva locații, nu am mers acolo, dar ne-am uitat așa ca și idee și trebuie să prindem puțin timp liber ca să putem merge. Vrem în București, pentru că avem mai mulți prieteni aici și ne-ar fi nouă mult mai simplu”, a declarat Maria Constantin, în cadrul unei emisiuni TV.

Cum se înțeleg Maria Constantin și Robert Stoica

Nu cu mult timp în urmă, în cadrul unui interviu, Maria Constantin a dat totul din casă și a vorbit despre relația sa cu Robert Stoica, mărturisind că ea și iubitul ei se înțeleg foarte bine, iar gelozia nu există în cuplul lor, căci niciunul dintre parteneri nu are motive să fie gelos.

„Nu prea suntem geloși! Asta cu gelozia pleacă cumva de la o neîncredere în tine. Și atunci când ai încredere în tine, în partener, nu cred că trebuie să existe gelozii. Adică în momentul în care știi ce ai acasă și relația noastră e „open mind”… Nu sunt geloasă, nu am chestii din astea, daca văd o femeie frumoasă, chiar și eu îi zic: „Ce frumoasa e”! Ce e frumos și lui Dumnezeu îi place. Nu pot să fiu geloasă doar pe o privire…”, a declarat Maria Constantin, pentru Ciao.ro.

Maria Constantin și Robert Stoica [Sursa foto: Instagram]