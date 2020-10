Catalin Botezatu, la Paris

Federatia Română de Design și Accesorii a reușit să organizeze, cu sprijinul Ministerului Economiei, Showroom Beautiful de la faimosul hotel Ritz, în perioada Săptămânii Modei la Paris. Douăzeci de designeri români și-au expus colecțiile pentru a fi vazute de buy-erii din toate țările, în speranța că vor reuși să exporte și anul acesta, chiar dacă în cantități mai mici.

In articol:

Designerii români au un showroom la Ritz

Clara Rotescu: ”Facem eforturi să ne menținem pe linia de plutire”

Cătălin Botezatu, Clara Rotescu, Cristian Samfira, Rhea Costa, Otilia Flonta au fost doar câțiva dintre designerii cunoscuți care au muncit și și-au investit economiile și talentul în colecțiile de anul acesta în speranța că piesele lor vor ajunge în cât mai multe magazine din lume.

Clara Rotescu, designer român

"Nu e perioada ușoară pentru niciunul dintre noi, facem eforturi mari să ne menținem afacerile pe linia de plutire, sunt ani de muncă investiți, avem răspunderea unor angajați, oamenii depind de noi și de mersul afecerii noastre, noi la rândul nostru trăim din asta, așa că nu ne dăm bătuți, luptăm cât putem și cum putem să ieșim la export, am adaptat prețurile la vremurile în care trăim, facem piese frumoase și vandabile. E o perioadă în care doar perseverența te ține în viață, noi suntem luptători, nu ne dăm batuți cu una cu două", a declarat Clara Rotescu, inițiatorul acestui proiect.

Dacă în anii trecuți designerii români aveau și un eveniment la Ambasada României la Paris, unde își prezentau colecțiile, anul acesta au renunțat si doar au expus în cadrul târgului.

Cătălin Botezatu, linie de piese de la 40 de euro

Cătălin Botezatu s-a adaptat la piață și a scos o linie de piese cu prețuri accesibile, pornind de la 40 de euro.

Cătălin Botezatu, în gradul de risc

"E casa noastră Parisul, de două ori pe an, e ceva ce ne ține în viață profesional, noi trăim pentru meseria asta, pare greu de înțeles poate, dar chiar respirăm să facem modă. Prezența la Paris ne-a dat o stare de bine, chiar dacă depășim o perioadă critică, și o spun fără niciun fel de rețineri, e greu să ai vânzări în vremuri ca acestea. Eu m-am adaptat, am scos piese frumoase, lucrate minuțios dar la prețuri mai mult decât decente. Șansa noastră să supraviețuim e să ieșim la export cât de mult putem. Am purtat măști, am evitat aglomerația, am respectat cu sfințenie toate normele impuse, eu sunt și în gradul de risc, așa că nu m-am jucat cu sănătatea mea. Învățăm să ne facem treaba și să avem și grijă de noi. De aceea nici nu am făcut prezentări cum făceam an de an", a declarat Cătălin Botezatu.