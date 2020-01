”Da, sunt fericit. Am o relație care mă face fericit, nu regret nicio secundă că, inițial, m-am aruncat cu capul înainte. Suntem doi bărbați maturi și ne înțelegem perfect, este diferit de tot ce am experimentat eu până acum”, ne-a dezvăluit, în exclusivitate, Răzvan Botezatu, chiar înainte de Revelion.

”Vom face pasul din punct de vedere legal, în Germania nu este foarte complicat și, oricum, avem suficienți prieteni comuni care au făcut deja acest lucru. Este diferit de alții, nu e gelos, nu îl deranjează că sunt implicat în conștientizarea faptului că o comunitate ca a noastră trebuie să fie vizibilă și în România. Un singur lucru nu reușesc să îl conving: să îl fac să apară, public... Dar asta pentru că nu vrea să se expună, e adeptul discreției”, ne-a mai spus, pe atunci, Răzvan Botezatu.

Doar că, deși își programase nunta pentru primele zile a anului 2020, Ajunul Revelionului i-a dat toate planurile peste cap. Nu de altceva, dar între Răzvan Botezatu și iubitul său au apărut o serie de tensiuni cât se poate de serioase. ”De Revelion am fost singur. Vorbisem ca, în seara de Ajun, să petrecem puțin în familie, să stăm până la miezul nopții acasă, cu ai mei, iar apoi să ieșim. Dar, brusc, el nu a mai vrut să vină la mine, m-am enervat cumplit și... Gata! I-am spus să își vadă de treabă, dacă nu poate respecta niște planuri simple, în viitor ce vom face? Spunea că nu se simte confortabil, d-astea, dar s-a dus cu prietenii lui în club. Așa că, după ce am stat cu ai mei acasă, până la miezul nopții, m-am dus și eu, singur, în alt club și m-am distrat. Eu sunt încăpățânat, dar și foarte strict când vine vorba de anumite lucruri”, ne-a spus Răzvan Botezatu.

Mai mult decât atât, prima zi a anului 2020 l-a prins pe Răzvan Botezatu la muncă. ”După ce am petrecut în club toată noaptea am mers direct la muncă. Eram îmbrăcat la patru ace, așa cum se cuvine, așa că nu am mai trecut pe acasă și m-am dus direct la treabă, altfel aș fi riscat să întârzii, iar nemții sunt stricți cu treaba asta, nu o suportă”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Răzvan Botezatu.

Răzvan Botezatu a recunoscut că este homosexual, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro

"Am fost agresat atât fizic cât și verbal doar pentru că unii presupuneau că aș fi gay. Am fost împins de multe ori, etichetat și pus la zid. Au fost multe nopți în care am plâns. Observațiile homofobe se fac mereu ... "E gay!" - o sentință pe care am auzit-o din nou și din nou, chiar de la oameni apropiați de mine. Și sincer ... nu-mi pasa. Cred că sunt liber să iubesc pe cine vreau eu ... și cred că nimeni nu are dreptul să judece!", ne-a spus Răzvan Botezatu.

"Am hotărât să nu mai ascund, am obosit să port masca unui heterosexual. Sunt gay și cu asta basta. Sunt gay, și ce dacă nu sunt altfel? Nu sunt tot Răzvan Botezatu? Schimbarea de care vorbim este doar în intimitate, în rest sunt același om. Doar că nimeni nu ar trebui să judece ce facem în momentul în care ne manifestăm iubirea. Mă simt eliberat că nu mai trebuie să mă ascund", a spus, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro, Răzvan Botezatu.