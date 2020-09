In articol:

Viviana Sposub și Ionuț Rusu[Sursa foto: Captură YouTube]

S-au despărțit la fel de discret precum și-au început relația. Viviana și Ionuț Rusu nu se mai urmăresc pe Instagram, iar fanii celor doi cred cu tărie că motivul desprățirii ar fi fost George Burcea, fostul soț al Andreei Bălan. Emisiunea ”Ferma” i-a adus pe Viviana și George Burcea în fața unei situații inedite. Cei doi s-au sărutat pătimaș în fața camerelor și implicti, a telespectatorilor.

Viviana Sposub [Sursa foto: Facebook]

Ionuș Rusu, declarații despre relația cu Viviana

După ce au fost surprinși săruntându-se într-un mall din capitală, Ionuț Rusu și Viviana Sposub au spus că sunt împreună, doar că-și țin relația departe de ochii și gura lumii.

„Da, suntem împreună. Nu ne dorim să facem acest lucru public. Vrem să ținem pentru noi această relație. Mă înțeleg bine și cu soacra. Suntem OK, nu ne vedem prea des. Nu sunt gelos. Ea este o femeie frumoasă și curtată, iar eu sunt idolul multor femei. Trăiesc un adevărat vis”, a dezvăluit Ionuț Rusu pentru cancan.ro, în urmă cu ceva timp.

Înainte să intre în emisiunea precizată, Viviana anunța vestea cea mare! Tânăra spunea că a zis ”DA”.

”Dragii mei, am o veste foarte importantă! Am zis DA! (Și nu... nu mă mărit. 😂) Da! Am acceptat provocarea! Merg la Fermă! 😍 Abia așteptam să vă împărtășesc și vouă bucuria de a face parte din acest proiect. Eu voi fi plecată o perioadă, dar stați liniștiți! De contul meu se va ocupa @bianca_sposub , sora mea, și ea vă va ține la curent cu toate detaliile. 😎 Vă pup și vă îmbrățișez cu drag și sper să mă susțineți în aventura mea”, spunea Viviana despre emisiunea la care participă.

După ce au fost surprinși când se sărutau cu ardoare, George Și Viviana au fost filmați în timp ce se îmbrățișau cu foc. Totuși, un mic detaliu iese în evidență. Actorul a strâns-o atât de tare în brațe pe vedetă, încât i-a scăpat o mână fix pe în zona sânilor ei. Deși cei doi nu au confirmat până acum că ar fi iubiți, imaginile arată că între aceștia ar fi ceva. Mai ales că până acum nu s-a aflat de vreun iubit al frumoasei brunete, iar despre George Burcea se știe că e despărțit de câteva luni de Andreea Bălan, femeia cu care are două fetițe.

Viviana Sposub si George Burcea