Despărțire neașteptată în showbiz. „Asta a fost greșeala noastră”

Cântăreața Jo și rapperul Juno au hotărât să pună capăt relației. La momentul respectiv, cei doi nu au vrut să ofere detalii și să țină tot sub covorul intimității. Acum s-a descoperit și motivul care a dus la această ruptură.

Timp de doi ani, artiștii și-au împărțit iubirea, au locuit împreună, iar toate activitățile pe care le-au desfășurat au fost la comun, dar acum era momentul pentru o pauză.

„Cred că greșeala noastră a fost că am ales să ne facem publică viața asta personală și acum trebuie să dăm socoteală de fiecare dată. Poate ne-am maturizat.

Ca în orice cuplu, există și momente mai puțin plăcute. Nu am fost despărțiți. Am considerat că e firesc și normal să mai luăm o gură de aer. Ne-am sufocat un pic pentru că ne-am iubit și ne iubim foarte mult”, a spus Jo în cadrul unei emisiuni TV.

Jo și Juno s-au sufocat reciproc

Cei doi au decis să se departă temporar, pentru o perioadă de respiro, căci, spune ea, relația avută i-a făcut să se sufoce unul pe celălalt.

„Ne-am sufocat pentru că nu am știut să gestionăm lucrurile astea. Ne-am sufocat pentru că nu am știut cum să facem să fie bine. Noi doi ani jumătate cât am fost împreună ne-am sufocat încontinuu. Stăm împreună, dar nu trebuie să stăm numai împreună”, a mai subliniat Jo, pe numele ei Ioana Anuța.

„Am momente de gelozie, eu zic că nu sunt absurd, dar am momentele mele. Nu sunt neapărat geloasă, dar sunt posesivă. Uneori eu pot să fiu geloasă atât pe mama lui, cât și pe sora lui. Este doar al meu și punct. În tot ce facem există o balanță și un echilibru și asta ne face să avem o relație fericită. Încercăm să învățăm din greșeli și să schimbăm câte ceva la noi” , a povestit artista.