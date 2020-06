In articol:

Asiana Peng a fost o apariție exotică la Survivor România. Fostă gimnastă, componentă a lotului olimpic al României, cu 50 de medalii în palmares, prezentă la competiții naționale și internaționale,cu tiluri obținute la bârna și la sol, de altfel chiar este și medaliată cu aur la ambele categorii, „faimoasa” a fost o adevărată vedetă și pe traseele din Republica Dominicană.

Asiana Peng sau ”Micul balaur”, așa cum a fost poreclită în Republica Dominicană după performanțele din competiție, a fost extrem de iubită, iar faptul că a păstrat legătura cu aproape toți colegi din echipa roșie, și nu numai, după terminarea emisiunii, spune multe despre caracterul frumoasei competitoare. ”Concursul a fost concurs, acum, rămâne prietenia dintre noi”, a spus faimoasa.

Dincolo de competiție însă și de voința cu care a plecat acolo, Asiana Peng s-a putut lăuda și cu o viață personală frumoasă, în care, la un moment dat, înainte de competiție, și chiar și în timpul ei, a existat și… dragoste.

Cei care au urmărit traseul faimoasei în competiție și au văzut comentariile de la emisiuni au aflat că Asiana Peng avea un iubit student la Medicină, pe numele lui Alex, o persoană la fel de puternică și sigură pe ea care o adora pe sportivă și o susținea în toate demersurile sau situațiile critice. Drept dovadă, Alex a venit în premieră la WOWbiz.ro atunci când ”faimoasa” a fost propusă spre eliminare de colegii de echipă, la primul Consiliu, alături de Cristina Șișcanu și de Ruby, și a vorbit despre ce a simțit în acele momente.

”Nu am pierdut nici măcar o secundă din Survivor România. Cel mai greu moment de până acum a fost atunci când a fost nominalizată. Îmi aduc aminte că eram în sufragerie și când am auzit numele ei, nu mi-a venit să cred, pur și simplu, mi-a căzut fața, mai ales că se discutase despre evoluția echipei, că ei vor gândi ca un tot unitar, iar când se votează se scoate din echipă singura atletă. Asiana are 14 ani de sport în spate. Nu este drept! Lumea a prins drag de ea, a ajuns la inima telespectatorilor, sunt sigur că va merge mult în show”, a declarat Alex la emisiunea ”Ștafeta mixtă” la vremea respectivă.

Alex i-a declarat iubirea Asianei Peng la proba de comunicare! ”Ești viața mea”

Mai mult decât atât, la una dintre probele de comunicare, Alex a putut vorbi cu Asiana Peng și i-a spus cât de mult o adoră și abia așteaptă clipa să o revadă. ”Te iubesc enorm, ești viața mea. Sunt atât de emoționat că pot să vorbesc acum cu tine, după trei luni în care te-am văzut doar la televizor, încât, nu pot să redau în cuvinte. Nici când am intrat la facultate, nu am fost atât de fericit! Îți spun sincer că am avut o premoniție că vom putea legătura. Aseară, te-am visat, erai departe, dar îmi spuneai că ești bine, că te gândești la mine și că eu sunt cel care contez pentru tine. M-am trezit cu zâmbetul pe buze și m-ai convins de iubirea noastră”, i-a spus Alex la telefon, prin videocall, moment în care micuța gimnastă a început să plângă.

Asiana Peng s-a despărțit de iubitul ei! Fosta gimnastă a fost zărită doar cu fratele său, Răzvan

Totuși, acum, după Survivor România, din ultimele informații, se pare că Asiana Peng s-a despărțit de iubitul ei! Surse din preajma carismaticei faimoase susțin că s-a pus capăt relației, și nu există deloc regrete. Fosta gimnastă a fost zărită doar împreună cu fratele ei, Răzvan, cel cu care are o legătură foarte frumoasă, și a familiei, care o îndrăgește nespus de mult. În rest, nimic...