Alina Pana, sexy-Razboinica

In articol:

”Nu, nu mă cucerește un bărbat cu flori sau întâlniri romantice. Mă cucerește cu felul lui de a fi, iar el a reușit asta, m-am lăsat cucerit”, a declarat Alina despre iubit, Ciprian... Doar că nu a fost suficient.

”Nu mă mai întrebați de el, totul s-a sfârșit, ne-am despărțit, nu va mai fi nicio nuntă”, a spus Alina Pană, chestionată pe această temă. Iar despărțirea lor pare să fie, deja, una vindecată pentru frumoasa fostă Războinică de la Exatlon, cu atât mai mult cu cât relația pe care a avut-o cu Ciprian nu a trecut deloc testul timpului, durând doar câteva luni.

Alina Pana i-a dat papucii iubitului

E adevărat, cei doi, în perioada în care au fost împreună, au făcut risipă de gesturi tandre, iar totul părea perfect roz între ei. Dar, pare-se, problemele cu care s-a confruntat Alina Pană, de curând, când fratele său a fost victima unui atac mafiot, l-au făcut pe Cirprian să se mai gândească cu privire la relația lor. Iar Alina Pană, o adevărată războinică, nu a prea acceptat ezitările și, după ce și-a dat seama că ideea de ”la bine și la rău” este, de fapt, ”doar la bine, la rău ne mai gândim”, i-a dat papucii.

Fratele Alinei Pană, victima unui atac mafiot, în Chiajna

”Este fratele meu, iar ambele mâini au fost rupte. E împușcat în cap, are 12 cm tăietură de la sabie. Nu își mai amintește efectiv că a fost împușcat, dar medicii au confirmat că este împușcat în cap. Asta e motivul pentru care leșina... iar încerca să se ridice și leșina din nou fără a fi fost lovit. De la loviturile multiple cu răngi are un hematom foarte mare la cap. Trebuie operat urgent, iar teoria cadrelor medicale susțin cu tărie de aseară că așteaptă rezultatul COVID. Starea fratelui meu se poate agrava în orice clipă. Aș vrea să mă adaug că, ieri, în timp ce dădeam un interviu echipei de știri în fața Spitalului Militar Central am fost amenințați că dacă nu încetam o să îl externeze. Și reportera a zis chiar va rog și o să îl filmez cât de grav este starea în care se află. (...) Sunt oameni cu relații și putere, sunt oameni cu adevărat periculoși. Îmi este teamă pentru mine, pentru mama și pentru familia mea. Vă dați seama că fratele meu a fost împușcat în stradă și nimeni nu a interevenit, nimeni nu a avut ce să le facă. Sunt îngrozită, sincer. Dacă mi se întâmplă ceva în această noapte sau în zilele următoare, să știți de unde mi se trage”, spunea, plângând, acum câteva săptămâni, Alina Pană.

Alina Pana innebuneste barbatii cu formele ei

Ce vrea Alina Pană de la un bărbat

“În primul rând, un bărbat care vrea să fie lângă mine trebuie să mă respecte. Și, important din cale afară, să mă facă să îl respect. Adică, să fie un om cu care să am ce discuta, să nu mă plictisesc. Apoi, trebuie să aibă simțul umorului, să fie spontan și să fie și, cât de cât, arătos. Apoi, iar asta contează, să fie inspirat, să înțeleagă ce îmi doresc. Și să fie stabil emoțional, pe mine nu mă interesează relațiile care să nu fie serioase”, spunea, în exclusivitate pentru Wowbiz.ro, Alina Pană.

Mai mult chiar, recunoaște focoasă “Războinică” care a impresionat în timpul Exatlon România, bărbatul ideal trebuie să mai aibă ceva. “Trebuie să mă facă să mă simt, cu adevărat, bine alături de el. Când trebuie să fie serios, responsabil, să simt asta, iar când vine vorba de relaxare, să mă facă să zâmbesc, să mă facă fericită”, ne-a mai spus Alina Pană.