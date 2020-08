Casnica Ana Masterchef adora sa calatoreasca[Sursa foto: Instagram]

In articol:

Devenită celebră pentru realele ei calități fizice, Casnica Ana de la Masterchef a anunțat că este, din nou, singură și... disponibilă.

Casnica Ana de la Masterchef este una dintre cele mai curtate femei din showbiz-ul românesc, în ciuda discreției de care a dat dovadă în ultimii ani. Și, chiar dacă nu s-a afișat foarte mult cu iubitul ei, Ana Nicoleta Matea părea să se simtă foarte bine în preajma acestuia, iar unii apropiați de-ai lor se gândeau chiar la o posibilă oficializare a relației lor. Cu toate acestea, după șase luni de iubire nebună, Casnica Ana de la Masterchef a decis să pună punct relației pe care o avea cu bărbatul cu care se iubea, lucru pe care l-a anunțat public.

Casnica Ana a devenit cunoscuta la Masterchef[Sursa foto: Instagram]

”După șase luni am închis astăzi un capitol din viața mea... A new day, a new life... single (o zi noua, o nouă viață... singură, n. red.)”, este anunțul pe care l-a făcut Casnica Ana pe contul ei de socializare, lucru care, probabil, a bucurat suficent de mulți bărbați care și-ar dori, la rândul lor, atenția frumoasei femei care a făcut senzație în bucătărie, dar și în pictorialele dedicate revistelor pentru adulți.

Cine este Casnica Ana de la Masterchef?

Nicolata Matea a devenit celebră după ce a participat în 2014 la show-ul culinar „MasterChef”, de la PRO TV. În aceeași perioadă, Nicoleta Matea a putut fi admirată în toată splendoarea şi într-un pictorial incendiar în revista „Playboy”. Iar în acea perioadă, dacă profesional, viața ei era pe ”roze”, viața personală era pe ”butuci”, iar după un an și patru luni de la căsătorie, Casnica Ana de la Masterchef și Petre Matea s-au hotărât să divorțeze. „Am vrut să divorţăm la notariat, dar pentru asta e nevoie ca el să vină în ţară să-şi dea acordul. El refuză, mi-a zis că are treburi mai importante acolo, aşa că trebuie să apelez la tribunal, pentru că aşa va fi obligat să vină aici. Am făcut actele la avocat, trebuie să mai fac rost de nişte acte de-ale lui”, spunea Nicoleta, în vara lui 2014, pentru Click!.

Casnica Ana Masterchef adora sa pozeze sexy[Sursa foto: Instagram]

Evident, într-un final Casnica Ana de la Masterchef a divorțat, iar apoi, pentru o perioadă, a locuit în SUA, visul ei de căpătâi fiind să devină actriță, ea având, deja, câteva roluri mici în România, după ce s-a întors din America.