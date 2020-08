In articol:

Despărțire șoc la Survivor România! Karina și Andrei s-au despărțit! Motivul separării celor doi războinici!

Karina și Andrei de la Survivor și-au lăsat susținătorii mască, atunci când au anunțat că au pus punct relației. Deși povestea de dragoste dintre cei doi părea foarte serioasă și de viitor, cei doi au ales să-și spună adio. După ce au petrecut momente frumoase atât în competiția care le-a schimbat viețile, dar și pe durata întregii veri, motivul despărțirii a ieșit la iveală.

Motivul pentru care cei doi au renunțat la povestea lor de iubire

Și-au petrecut vara împreună și au fost în multe vacanțe, însă și-au spus adio când nimeni nu se aștepta. În ultima perioadă atât Karina, cât și Andrei au primit multe întrebări despre cum decurge relația lor, iar frumoasa blondină a ales să dezvăluie adevărul.

"Noi am hotărât să luăm o pauză, am hotărât să mergem pe drumuri separate pentru că lucrurile între noi nu au reușit să ajungă în punctul în care ne doream. Relația noastră a fost una foarte frumoasă și la Survivor și după, dar, cumva, unele lucruri nu merg și atunci am hotărât, de comun acord, să ne despărțim.

Vă mulțumim foarte mult pentru susținerea voastră, pentru toate editurile frumoase pe care ni le-ați făcut, pentru toate videoclipurile, vă mulțumim că ați fost alături de noi. Puteți să ne susțineți în continuare, dar, momentan, noi vom merge pe drumuri separate. Avem nevoie de foarte multă susținere, sunt niște momente grele.", a dezvăluit Karina prin intermediul unor filmulețe postate pe instagram.

Andrei a confirmat ulterior ruptura: „Da, este adevarat”, a spus razboinicul, care nu a vrut sa comenteze mai multe,