Despărțirea de iubit a afectat-o mult pe Larisa Iordache: „Am aproape 45 de kilograme”. Gimnasta a vorbit pentru prima dată despre asta

Cunoscuta gimnastă, Larisa Iordache, a fost mai sinceră ca niciodată și și-a deschis sufletul în fața fanilor ei, vorbind pentru prima dată despre despărțirea de iubitul său, separare care a avut loc în urmă cu aproape trei luni.

Sportiva a explicat pe îndelete ce s-a întâmplat între ea și fostul partener, precizând că nu mai rezonau din multe puncte de vedere, motiv pentru care au decis să o ia pe

drumuri separate. De asemenea, Larisa Iordache a mai spus că o perioadă a fost destul de greu, motiv pentru care a și slăbit foarte mult, însă acum și-a revenit, spune ea.

„Eu cu fostul meu iubit nu mai rezonam din foarte multe puncte de vedere, așa că ne-am despărțit după doi ani de relație. Am constatat că trebuie să ne vedem fiecare de drumul nostru și să reușim pe ceea ce ne-am propus, plus că nu mai era iubirea aceea de care fiecare om are nevoie, dar acum sunt foarte bine, mi-am revenit. La început a fost greu, bineînțeles, dar acum sunt bine! Ne-am despărțit de două luni jumătate – trei. Am suferit după această despărțire, tocmai de aia am și slăbit, dar acum m-am echilibrat”, a declarat Larisa Iordache, pentru Click!.

„Am slăbit foarte mult, din păcate”

Larisa Iordache a mai precizat că în prezent a ajuns să cântărească aproape 45 de kilograme, asta din cauza lucrurilor ce s-au acumulat în viața sa, în ultima perioadă, spune ea.

Larisa Iordache a decis să se retragă din gimnastică, după o carieră de 20 de ani: "Este timpul pentru o viață normală și un pic mai liniștită"

„Am slăbit foarte mult, din păcate. Am aproape 45 de kilograme, dar este ok, îmi revin. Asta de la mai multe lucruri care s-au adunat în ultima perioadă și nu am mai avut timp de mine. Fac aproape zilnic sport, mă mișc, doar că trebuie să fac ceva mult mai serios pentru că merg la sală într-adevăr să pot mânca dulce. Mănâ nc aproape în fiecare zi dulce, dulcele nu se pune pe coapse, ci se duce la suflețel”, a mai spus Larisa Iordache, pentru aceeași sursă.