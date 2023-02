„Despărțirea e grea de fiecare dată” Gabriela Cristea și-a strâns fiicele în brațe înainte să plece de acasă. Prezentatoarea TV recunoaște că acest moment nu a fost niciodată ușor pentru ea

In articol:

Gabriela Cristea formează de ceva timp un cuplu cu Tavi Clonda, iar din iubirea lor au venit pe lume cele două fetițe ale cuplului.

De când au devenit părinți, atât prezentatoarea TV cât și partenerul ei de viață își dedică cea mai mare parte a timpului copiilor lor.

Cu toate acestea, fiecare dintre ei are o carieră pe care nu poate să o neglijeze.

Vedeta a mărturisit care este cel mai dificil moment al zilei pentru ea. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Gabriela Cristea a dezvăluit de ce vrea să vândă casa în care locuiește cu Tavi Clonda și cele două fetițe. Nu și-a închipuit că i se va întâmpla asta vreodată: "Încă ne gândim"

Pe Gabriela Cristea o doare sufletul de fiecare dată când trebuie să facă acest lucru: „Despărțirea de iubitele mele”

Gabriela Cristea este una dintre cele mai îndrăgite realizatoare TV din țara noastră. De ani întregi, aceasta îi încântă pe românii care o privesc cu interes pe micul ecran.

Citeste si: Nona se simte rănită de Patrick, mai ales după ce acesta a făcut pași spre Patricia: ”Orice zâmbet se plătește” Marinel și Ionuț o consolează pe brunetă- kanald.ro

Citeste si: Rușii beau în continuare Coca Cola, se îmbracă de la Zara și își iau mobilă Ikea. Incredibil de unde au ajuns să le aducă- stirileprotv.ro

Chiar dacă puțină lume știe asta, Gabrielei nu îi este deloc ușor să plece de acasă când știe că micuțele ei sunt acolo pentru că, chiar dacă este vorba doar de câteva ore, vedeta știe că nu poate să fie în permanență lângă acestea, fiindcă nu își poate neglija angajamentele.

Îndrăgita prezentatoare TV mărturisește că momentul în care pleacă la filmări este de departe cea mai dificilă clipă a zilei pentru ea.

„Cel mai greu moment al meu este când plec la serviciu. Despărțirea de iubitele mele este grea de fiecare data”, a scris Gabriela Cristea în dreptul imaginilor.

Mesajul Gabrielei vine la doar câteva zile după ce Tavi a fost nevoit să meargă cu micuțele la medic, pentru că Victoria nu se simțea deloc bine.

„Îi iese și un dințișor și am vorbit și cu doamna doctor, e posibil până sparge dințișorul la gingie, să fie de acolo. Încă nu știm, dar o mai ținem sub supraveghere și o să vedem dacă trebuie să mergem undeva cu ea. (...)Sperăm să fie bine. Până la urmă am ajuns un pic la medic să facem un consult. Au trecut cam multe zile și... Acum are o stare mai bună, dar să vedem ce se întâmplă. Aveți grijă de voi!”, a spus Tavi Clonda, pe pagina sa de Instagram.

Citește și: Tavi Clonda a dat o veste surprinzătoare despre fiicele lui și ale Gabrielei Cristea. Ce urmează să se întâmple cu Victoria și Iris: „Noi nu le forțăm cu absolut nimic”