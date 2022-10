„Despărțirea, grea” Radu Vâlcan, adevărul despre separarea de Adela Popescu. Cum s-au obișnuit cei mici cu lipsa ei: „Sunt destul de mari, dar i-am pregătit oricum înainte”

In articol:

Radu Vâlcan și Adela Popescu și-au întemeiat o familie cu mai bine de 7 ani în urmă. Din dragostea lor au apărut cei trei copii ai cuplului: Alexandru, Andrei și Adrian.

De obicei, Radu și Adela stau mereu împreună.

Acest lucru s-a schimbat însă în momentul în care prezentatorul TV a fost nevoit să plece din Republica Dominicană împreună cu copiii cei mari, iar Adela a rămas în continuare acolo.

Radu Vâlcan s-a descurcat greu cu cei mici

Perioada în care copiii cuplului au stat fără mama lor a fost foarte dificilă pentru toată familia. Totuși, Radu Vâlcan a reușit să se descurce cu aceștia, chiar dacă nu are cum să o înlocuiască pe mama lor.

Prezentatorul TV spune că l-a ajutat faptul că cei mici merg la școală, și astfel își puteau lua puțin gândul de la faptul că mama lor e la mii de kilometri depărtare.

„Da, au conștientizat, sunt destul de mari, dar i-am pregătit oricum înainte. Din fericire pentru mine, că eu am venit cu ei, au fost foarte cuminți. Sunt nerăbdători să se întoarcă (mama lor).Ei sunt ok că sunt cu școală. Normal că le este dor de ea, dar vorbim cât de des putem având în vedere diferența de fus orar. Cred că sunt 7 ore sau ceva de genul ăsta. Pe minus. Cel mic este încă indispensabil ei. Mi-a fost teamă cumva la început, pentru că nu știam cum vor reacționa. Este prima dată când am întâmpinat o așa situație, dar, până la urmă, ei pentru că sunt prinși cu școala, cu grădinița, sunt foarte focusați pe treaba asta și știu că totul este pentru scurt timp până se întoarce Adela. Au fost extre m de receptivi din punct de vedere emoțional.”, a dezvăluit Radu Vâlcan, potrivit FANATIK.

Adela Popescu vine acasă de ziua ei

Familia lor urmează însă să se reîntregească în curând, și asta pentru că de ziua ei, pe 8 octombrie, Adela va ajunge acasă. Cei dragi i-au pregătit deja câteva surprize, pentru a-i arăta vedetei că este iubită și apreciată.

„Totul este pe moment, așa. Dar cu siguranță o să fie un moment frumos, special. Dar nu este nimic stabilit 100%. Cu siguranță dorința ei este să fie alături de familie. Asta este cel mai important. În rest, totul este bonus. Cu siguranță că o să mă gândesc la ceva special, dar nu vreau să spun ce pentru că va afla ea. Oricum ceva special, ceva să ieșim puțin din rutina asta și mai ales că este foarte obosită. Merită într-adevăr.”, a mai spus Radu Vâlcan pentru sursa citată anterior.