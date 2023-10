Destinația din Grecia pe care Loredana Groza o alege aproape de fiecare dată! Adevăratul motiv pentru care artista renunță uneori la vacanțe

In articol:

Loredana Groza este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste din țara noastră. De-a lungul anilor, vedeta a reușit să-și construiască o carieră de succes atât în industria muzicală, cât și în actorie.

Vedeta are un parcurs profesional demn de invidiat, iar de-a lungul anilor a încântat pe toată lumea cu talentul său muzical, însă a apărut și pe micile ecrane, în cadrul unor seriale extrem de cunoscute în rândul telespectatorilor. Tocmai din acest motiv, a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi sunt alături la fiecare pas.

Cât despre vacanțe, Loredana Groza a mărturisit în repetate rânduri că uneori renunță la zilele libere și asta pentru că nu vrea să-și dezamăgească publicul. Chiar și așa, artista are câteva destinații pe care le alege an de an.

Destinația din Grecia pe care Loredana Groza o alege întotdeauna

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Loredana Groza este iubită și apreciată de foarte mulți români. Fără îndoială, este un artist complet, care a știut întotdeauna să fie aproape de publicul său, mai ales că a dat întotdeauna dovadă de talent, carismă, dar și multă perseverență.

Vedeta are o viață activă, fiind întotdeauna prinsă între concerte, spectacole și filmări, tocmai din acest motiv, uneori simte să pună pauză și să se retragă într-o stațiune de vis.

Una dintre destinațiile pe care Loredana Groza o alege an de an este Agios Ioannis, situată în Grecia, foarte aproape de Capitală, potrivit Ciao.ro. Mai mult decât atât, de-a lungul timpului, vedeta a postat pe rețelele de socializare mai multe imagini din escapedele sale de pe litoralul grecesc.

Adevăratul motiv pentru care vedeta nu a avut foarte multe vacanțe anul acesta

Se pare că anul acesta, lucrurile au stat destul de diferit pentru artistă.

Mai precis, Loredana Groza a avut un program foarte încărcat din punct de vedere profesional, motiv pentru care nu a avut parte de foarte multe vacanțe . De asemenea, se pare că îndrăgita cântăreață preferă să fie alături de publicul său în cadrul evenimentelor, în detrimentul vacanțelor lungi și dese. Uneori, își sacrifică timpul liber pentru a fi pe scenă sau pe micile ecrane, chiar în fața fanilor săi.

„Nu am avut multe vacanțe, aceasta a fost o ieșire foarte scurtă. Imediat cum am venit din India, am plecat la Făgăraș. Am avut spectacol acolo, iar când am plecat în India am avut concert în Mamaia. Și chiar mă simt bine că e așa, pentru că îmi place să am o vară activă, decât una cu prea multe vacanțe.

Uneori vacanțele, dacă sunt prea lungi și prea dese, te scot așa din ritm. Până încarci din nou acele baterii de muncă, de lucru, e așa o perioadă de inerție, pe care nu o agreez. Îmi place să fiu în foc continuu. Viața merită trăită, fanii mei trebuie să se bucure tot timpul și pentru mine efortul nu e prea mare ca să îi fac fericiți.”, a mărturisit Loredana Groza pentru Unica.ro, în urmă cu mai mult timp.