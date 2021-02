Destinul incredibil al impresarului care a snopit-o în bătaie pe Alexandra Stan! Ce s-a ales de fostul iubit al artistei?

In articol:

Fostul iubit și impresar al Alexandrei Stan de la Survivor România 2021 a ales să-și schimbe total ciața după episodul violent în urma căruia cântăreața l-a acuzat că a bătut-o. Imaginile cu cântăreața plină de vânătăi au șocat la vremea respectivă pe toată lumea și i-au lipit lui Marcel Prodan eticheta de agresor de femei.

Marcel Prodan, de la muzică la acțiuni umanitare

Bărbatul a preferat ca de atunci să nu mai apară public și să acorde mai mult timp familiei sale.

Marcel Prodan a mai colaborat cu artiști însă nu a cunoscut niciodată succesul pe care l-a avut alături de Alexandra Stan. Întreaga lui atenție s-a îndreptat către o fundație pe care a deschis-o la Constanța și care îi poartă numele. Fundația Marcel Prodan își propune să ajute copiii cu tulburări din spectrul autist.

Alexandra Stan și Marcel Prodan au fost împreună 3 ani

”Ideea acestei fundaţii a venit in urma faptului că sunt si eu, la rândul meu părinte al unui băieţel de 6 ani si empatizez cu necesităţile altor părinţi. Aceşti oameni merită ca, copiii lor sa aibă şansa unei dezvoltări comportamentale cât mai aproape de normalitate. Cu gândul la copii, şi din dorinţa de a crea un mediu eficient şi profesionist, care să-i poată ajuta în lupta cu neprevăzutul, am decis să înfiinţez această fundaţie non-profit. Fiecare din noi are astfel oportunitatea de a da înapoi o fărâmă de bine comunităţii din care face parte“, a declarat Marcel Prodan.

Fundația a fost deschisă în 2014 iar un an mai târziu a

fost și acreditată. În prezent, Prodan lucrează cu o echipă importantă de psihologi-clinicieni și terapeuți ABA, precum și o echipă numeroasă de voluntari care se ocupă de cei mici.

Ce s-a întâmplat de fapt între Alexandra și Marcel?

Alexandra și Marcel, o relație extremd e ciudată

Marcel Prodan și Alexandra Stan au avut o relație timp de 3 ani, care s-a

încheiat în momentul în care interpreta a dezvăluit că bărbatul a agresat-o. Ea a povestit că a fost lovită cu pumnii și palmele de Marcel Prodan . La rândul lui, impresarul și-a recunoscut faptele dar a povestit anchetatorilor că incidentul a fost provocat de artistă. Cei doi se aflau într-o mașină care circula cu viteză mare când, în urma unui conflict verbal, interpreta, care se afla pe locul din dreapta, s-ar fi așezat cu spatele la portieră și l-ar fi lovit cu picioarele în zona capului, după care a tras violent devolan.