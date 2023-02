Destrămarea trupei Talisman a lăsat un gol imens în inima lui Tavi Colen! Nimeni nu a știut prin ce a trecut artistul: "Am dus-o foarte greu, mi s-a luat munca mea de-o viață"

In articol:

Tavi Colen este unul dintre cei mai de succes cântăreți de la noi din țară. A făcut istorie în muzică, mai ales pe vremea când făcea parte din trupa Talisman.

Tavi Colen, momente crunte după destrămarea trupei Talisman

Artistul a vorbit în acest podcast despre perioada în care a ales să se retragă din trupă.

Talisman a fost una dintre cele mai de succes formații din țară. Hiturile lor încă se ascultă și mulți speră la reunirea ei. Tavi Colen, solistul trupei a fost invitat la emisiunea Duet, a povestit despre perioada grea pe care a trăit-o, după destrămarea trupei. Iată din ce și-a câștigat banii și prin câte a trecut.

"Cu Talisman am avut primul milion de albume vândute de-odată, prima trupă cu stadioane umplută cu bilet. Nu e că nu mi-am mai dorit. Am dus-o foarte greu. Trebuie să faci anumite investiții ca să fii în prima linie ca artist, să își faci un studio, să plătești piese, să ai o trupă. Când am plecat de la Talisman mi s-a luat munca mea de-o viață. Eu am rămas în fundul gol, cum s-ar spune. Nu aveam nimic, nu aveam contracte, spectacole, piese, scule, formație, absolut nimic. Am luat-o de la minus 3, cu Emma care stătea lângă mine și plângeam că uneori nu aveam bani să băgăm motorină să ajungem la cântare. Aveam foarte puține cântări. Nu mai eram Talisman, eram Tavi Colen. Abia acum culeg roadele muncii mele. Am muncit la chestii înjositoare. Cântam printre ceaune, oale. A fost foarte greu, dar nu îmi e rușine. Foarte important, eu nu mă dau bătut atât de ușor.", a declarat Tavi Colen.

Motivul pentru care Tavi Colen nu a făcut nuntă cu Emma până acum

Tavi Colen este împreună cu Emma de la ZU de mulți ani, însă nu au făcut petrecerea de nuntă până acum. Totuși, sunt un cuplu atipic, tânăr și care nu se plictisesc unul de celălalt. A dezvăluit și cum ar vrea să arate o eventuală nuntă în stil original.

"Aș vrea să fac o nuntă în pantaloni scurți, în tricou. O petrecere doar cu cei apropiați. Știi de ce nu facem nuntă? Sunt mii. Avem foarte mulți oameni la care ținem foarte mult. E nebună Emma, știe 1000 de cântece. Are un cântec preferat de la mine. Ea mai are așa formalisme, dar eu vorbesc cu ea tot în public.", a mărturisit Tavi Colen, la Duet.

