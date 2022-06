Detalii cutremurătoare din ultimele clipe de viață ale lui Dănuț, tânărul care a murit carbonizat în accidentul de la Lețcani: „Se uita la mine, apoi a început să ardă”

In articol:

Dănuț Iliescu a murit carbonizat, după ce a fost implicat într-un grav accident rutier, în Lețcani. Potrivit unui martor de la fața locului, tânărul a fost conștient până când mașina în care se afla a fost în totalitate cuprinsă de flăcări.

„Nu am mai avut ce să fac, a explodat rezervorul”

Mai multe persoane sub ochii cărora s-a petrecut întreaga tragedie au încercat să-l salveze pe tânăr, însă din nefericire, fără rezultat.

Tânărul care a murit carbonizat în accidentul de la Lețcani, Dănuț Iliescu, a fost conștient până în ultima clipă de viață, spune un martor care s-a numărat printre persoanele ce au încercat să-l salveze.

De precizat este că, Dănuț se afla pe locul din dreapta al autoturismului, la volanul căruia se afla Andrei Glodeanu, iar pe bancheta din spate se afla o tânără. Ovidiu, unul dintre martori, a povestit că mirosea foarte tare a benzină atunci când a ajuns la mașina cu pricina și el, alături de alți șoferi, au reușit să salveze conducătorul auto

și pasagera din spate.

Din nefericire, atunci când au încercat să-l salveze și pe Dănuț, mașina a fost cuprinsă de flăcări, însă până la acel moment, tânărul era semiconștient.

„Am văzut cum mașina iese de pe partea carosabilă și intră într-un copac, apoi se răstoarnă. Am coborât și am încercat să îi scot din mașină. Am tras cu un cârlig mașina pentru a o pune pe roți. Mirosea foarte tare a benzină. Am scos șoferul, apoi am mers la fata care era în spate. Avea niște adidași în picioare destul de mari, iar unul dintre picioare era prins între scaun și stâlpul lateral. Am reușit să modific poziția scaunului și am scos-o pe fată. Pe urmă a luat foc mașina, am mers la pasagerul din dreapta, era așa, semiconștient. S-a uitat la mine, dar nu reacționa”,

a spus Ovidiu, unul dintre ieșenii care i-au salvat pe cei doi dintre cei trei tineri, scrie BZI

Ovidiu a spus că a mai încercat să-l tragă pe Dănuț din autoturism pentru a-l salva, însă din nefericire, nu a reușit, tânărul sfârșind astfel carbonizat.

De asemenea, ceilalți șoferi care s-au oprit la fața locului pentru a ajuta la salvarea victimelor au venit cu stingătoare, însă totul a fost prea târziu.

„Nu am mai avut ce să fac, a explodat rezervorul cu benzină, s-a aprins… am încercat să-l mai trag odată, dar nu am reușit… Apoi, am folosit împreună cu oamenii de acolo stingătoare, dar a fost în zadar. Unul dintre șoferii care au participat la salvarea tinerilor a observat că, în momentul în care focul a cuprins totul, a plecat la mașină și a început să plângă”, a precizat Ovidiu.

În același timp, Ovidiu susține că mașina în care se aflau tinerii era condusă cu o viteză foarte mare: „Din cauza vitezei el a intrat în derapaj… Cred că avea 150-160 de kilometri pe oră…”.

Soția șoferului: „Nu am vorbit înainte de accident”

Soția lui Andrei Glodeanu, tânărul care se afla la volanul autoturismului, spune că acesta nu obișnuia să se urce la volan, atunci când se afla sub influența alcoolului.

De asemenea, femeia a mai spus că nu a vorbit cu soțul ei înainte de accident, dar nici după acesta.

„Noi suntem căsătoriți de un an, sunt însărcinată, mai avem un copil. Nu am vorbit înainte de accident, nu ne-am văzut de câteva zile pentru că era la Iași și nici după accident nu am reușit să vorbesc cu el.”, a declarat soția lui Andrei Glodeanu.