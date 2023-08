Detalii de ultim moment în cazul tragediei din stațiunea 2 Mai! Vlad Pascu nu ar fi fost, de fapt, singur în mașină

In articol:

Ies la iveală noi detalii în cazul accidentului mortal din stațiunea 2 Mai! Vlad Pascu, un tânăr în vârstă de 19 ani, a lovit cu mașina personală, la volanul căreia se afla, un grup de 8 tineri. Din păcate, o fată și un băiat, Roberta și Sebastian pe numele lor, au decedat pe loc, în timp ce alți 3 tineri au fost transportați la spital cu răni grave.

Mai mult, după ce a comis fapta, Pascu a fugit de la fața locului, motivându-și gestul în fața anchetatorilor că, de fapt, nu a realizat ce a făcut, gândindu-se că a lovit, de fapt, un animal. Ei bine, însă, după ce a ajuns pe mâinile oamenilor legii, fiind prins la câțiva kilometri de locul accidentului, s-a depistat că, de fapt, se afla sub influența substanțelor interzise.

Citește și: „E jumătate, Doamne!” Filmarea terifiantă de pe camera lui Sebi, chiar din momentul cumplitului accident din 2 Mai, descoperită de tatăl său după înmormântare! Informații cu un puternic impact emoțional!

Citeste si: Cum scapi de hemoroizii externi fara operatie: metode de tratament pentru acasa

Citeste si: Cum arăta Bianca Censori înainte să fie „soția” lui Kanye West. Aparițiile sale bizare, criticate intens în prezent| FOTO- stirileprotv.ro

Ei bine, de curând, a mai ieșit la iveală un detaliu important, mai precis că tânărul de 19 ani nu era singur în mașină atunci când a comis fapta. Așa se face că, în autoturism, alături de teribilist când a fost oprit de oamenii legii mai erau doi tineri cu vârstele de aproximativ 20 de ani, Mario E. și Daria D. pe numele lor.

Vlad Pascu se luptă cu simptomele sevrajului, după gratii

Vlad Pascu nu are deloc o viață ușoară de când a ajuns în spate gratiilor! Tânărul de 19 ani se confruntă cu simptomele sevrajului, acuzând dureri abdominale și articulare. Mai mult, autorul accidentului mortal din stațiunea 2 Mai nu doarme și nu mănâncă, fiind acum atent monitorizat de specialiști.

Citește și: Prima reacție a părinților lui Vlad Pascu, băiatul care a accidentat mortal doi tineri în stațiunea 2 Mai. Ce au promis mama și tatăl acestuia: „Trăim o suferință fără margini”

Citeste si: „Te înțeleg, nu vorbim. Stai puțin, de ce pleci? Voiam să spun că ești o femeie cu experiență, de ce n-ai fost atentă la el.” Dana Roba a răbufnit în cadrul emisiunii lui Mădălin Ionescu- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 31 august 2023. Ce sărbătoare este joi?- stirilekanald.ro

Citeste si: Motivul real pentru care Dana Roba a plecat de la Mădălin Ionescu din emisiune: "Nu ai cum să rănești o femeie"- radioimpuls.ro

“ Acuză dureri abdominale și articulare, nu doarme absolut deloc și nici nu mănâncă, este extrem de agitat. Are momente în care plânge și momente în care devine agresiv verbal. I s-a făcut o evaluare psihiatrică, iar un medic în supraveghează. Durerile fizice date de sevraj sunt reale, iar astfel de pacienți trebuie monitorizați atent. Are pulsul foarte mare și transpiră abundent. A stat de vorba cu avocata sa, dar nu este lucid și nici nu are un discurs lucid. Spune că vrea acasă, nu este conștient de gravitatea faptelor sale. Cere ciocolată tot timpul!”, au spus niște persoane, pentru sursa amintită anterior.

Vlad Pascu