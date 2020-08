In articol:

Gheorghe Dincă se folosește de soție pentru a ieși din închisoare

Gheorghe Dincă se află de un an de zile la închisioare și face tot posibilul să scape de închisioare. Se pare că bărbatul se folosește de soția lui pentru a putea scăpa de închisoare.

Gheorghe Dincă se folosește de soție pentru a scăpa de închisoare

Bărbatul din Caracal este acuzat că le-a omorât pe cele două tinere, Alexandra Măceșanu și Luiza Melencu. De când este în închisoare, el a încercat de multe ori să scape, dar cererile pentru eliberarea condiționată au fost respinse.

La momentul actual, Dincă s-ar folosi de soția lui pentru a scăpa de viața grea pe care o duce în pușcărie. Ba chiar mai multe, se pare că Elena, soția bărbatului, nu mai are nicio sursă de venit, după ce oamenii legii i-au pus sechestru pe conturi și bunuri. Gheorghe a mai declarat faptul că soția lui a ajuns pe drumuri după anchetă, motiv pentru care ar fi încercat să fie plasat la domiciliu, conform impact.ro

În prezent, criminalul este închis la penitenciarul Craiova și a fost trimis în judecată pentru săvârșirea a opt infracțiuni.

‘Astazi se judeca recursul facut de avocati pentru eliberarea a lui Gheorghe Dinca. Pentru ca i s-a respins cererea de eliberare conditionata, acum cere arest la domiciliu si ridicarea sechestrului de pe bunuri si conturi. In cererea sa, el spune ca sotia a ramas pe drumuri, din cauza faptului ca i s-au luat toate imobilele. Sotia nu are acces nici la bani, deoarece si conturile comune sunt blocate. El sustine ca Elena Dinca nu munceste si nu are nicio sursa de venit, e vai de mama ei’, au declarat surse judiciare pentru Impact.ro.

Elena Dincă a șters urmele din casă

Elena Dincă a șters urmele din casă

De asemenea, potrivit ulimelor informații, Elena Dincă s-ar fi ocupat să scoată urmele din casa în care cele două adolescente au fost ținute. Femeia ar fi făcut peste tot curățenie cu anumite produse provenite din Italia.

‘Din punctul meu de vedere sunt probe la dosar, probe clare, în care Dincă a colaborat cu întreaga familie, în special cu soția lui. A fost la el, a făcut curat pe acolo, cu detergenți italieni și alte substanțe aduse de ea’, a spus avocatul Tonel Pop, la România TV.