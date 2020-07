In articol:

Emilia Balea, femeia în vârstă de 39 de ani, a murit în drum spre spital. Femeia din Arad mai avea un copil acasă, iar în aproximativ două luni urma să îl nască și pe cel de-al doilea. Ea a fost internată miercuri la Spitalul Județean din Arad, însă starea ei de sănătate s-a agravat. Medicii au decis să o transfere la Spitalul din Timișoara, însă pe drum femeia a suferit un stopc cardiorespirator și a murit.

Primele declarații ale soțului gravidei, care a murit în drum spre spital

Bărbatul femeii, Vasile Balea se află la momentul actual în izolare la domiciliu. Alături de el este și copilul femeii dintr-o relație precedentă, în vârstă de 16 ani. Individul a declarat că femeia mergea periodic la control, ținând cont de faptul că era însărcinată.

Citeste si: Scene șocante! Un bărbat a sărit de la etajul 6 al unui bloc și a supraviețuit!

Citeste si: Mărturii incredibile! Cazul fetiței, care a dispărut dintr-o cameră de hotel în 2007, revine! Unde ar fi fost văzută Madeleine McCann

Citeste si: Scene șocante! Pacienți infectați cu Covid-19, ținuți pe bancă în afara spitalului! „Au dat-o afară cu o ciorbă în caserolă, iar ea are nevoie de oxigen“

În ultime zile, tânara gravidă a început să simtă dureri în zona rinichilor, așa că a mers la Spitalul din Arad. La un moment dat, starea de sănătate a pacientei s-a înrăutățit, iar medicii au decis să o transporte la Spitalul din Timișoara.

„Dar tot o ținut-o acolo. Miercuri pe la prânz, mi-a zis că nu mai poate să vorbească la telefon, că doar pe mesaje. Am zis bine, pe mesaje. Mi-o zis că nu-i mai dă drumul acasă, dar că vine mâine. Ea tot voia să vină acasă”, a declarat soțul femeii.

Soțul femeii nu a mai putut lua legătura cu soția lui. Primele detalii pe care le-a primit au fost că femeia nu simte bine. Acesta a trecut prin momente cumplite, însă, la un moment dat, a primit un telefon de la spital, în care a fost anunțat că atât femeia, cât și fetița au murit.

„La 6 seara, m-a sunat cineva de la spital să-mi zică că e decedată. Eu nu am crezut că au murit amândouă. Am crezut că nu au putut salva fetița și mi-am spus că asta e, nu ne-o ajutat Dumnezeu, dar nu am crezut că or murit amândouă. Eu nu mai am cuvinte, am trimis-o sănătoasă pe poarta aia, mă tot uit la poartă. Trebuia să mă sune cineva...”, a mai adăugat soțul.