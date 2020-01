„Un vecin a fost cel care a făcut descoperirea dureroasă. Nu o mai văzuse de mult timp, iar ei vorbeau despre câini foarte mult. Erau vecini. A observat în anexă doi câini morți și atunci și-a dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Și-a dat seama că nu ar fi lăsat niciodată câinii fără mâncare. Au venit polițiștii și au spart ușa… Au găsit-o în pat în dormitor, au chemat procurorii și legistul. Înțelegem că acum s-a terminat prima cercetare la fața locului. Trupul a fost dus la INML.”, a transmis Sergiu Cora.

Potrivit polițiștilor, ar exista cătei decedați și în casă, lângă trupul lipsit de viață al Cristinei.

"Medicii nu au mai avut ce să facă şi au constat decesul. Conform primelor informaţii, în casa Cristinei Ţopescu s-au mai găsit şi câţiva câini morţi.", spun surse din anchetă.

A murit Cristina Țopescu. Cum a fost găsit trupul neînsuflețit al prezentatoarei TV

„În cursul acestei seri, în jurul orelor 22:00, Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Ilfov a fost sesizat de către o femeie cu privire la faptul că vecina ei nu a mai fost văzută de aproximativ trei săptămâni. În urma sesizări, poliţiştii oraşului Otopeni au intrat în imobilul respectiv unde au găsit o persoană decedată care nu prezintă urme vizibile de violenţă. Urmează să se efectueze în cauză expertiza medico-legală”, este comunicatul poliției.

Trupul neînsuflețit al Cristinei Țopescu a fost găsit duminică seară, în locuința ei.

Cristina Topescu a fost găsita se pare de un vecin, care a si anuntat la 112. Era moarta in pat, sustin surse din Antena3.

De altfel, conform aceleiasi surse, decesul Cristinei Topescu survenise de ceva timp, poate chiar zile.

Vecinii spun ca nu o mai vazusera pe Cristina Topescu de circa trei saptamani.

Citeste si: VIDEO | Primele imagini din fața casei Cristinei Țopescu. Ce se întâmplă chiar în acest moment

Citeste si: Detalii halucinante despre moartea Cristinei Topescu! Cum au putut sa o gaseasca vecinii in casa. De departe, vedeta parea ca doarme cu bratul sub cap, dar de aproape, situatia era horror EXCLUSIV

Citeste si: Sanda Nicola, răvășită de moartea Cristinei Țopescu, a anunțat moartea a alți doi colegi! Toți trei s-au stins astăzi: "Doamne, te rog, odihnește-i"

Cristina Topescu avea 59 de ani, era o cunoscută jurnalistă și prezentatoare de televiziune. Este fiica cea mare a regretatului comentator sportiv Cristian Țopescu.

"A fost găsită în pat, decedată de ceva vreme. Nu a murit astăzi. Apropiații nu au mai văzut-o de ceva vreme. Nu suferea de vreo boală cronică. Medicul legist este așteptat la ea acasă acum", a declarat Sergiu Cora la postul citat.

Din primele informații nu au existat urme de violență pe trupul jurnalistei.

Cine a fost Cristina Topescu

Cristina Topescu a fost absolventa a Facultatii de Limbi Straine, sectia engleza - italiana, din cadrul Universitatii Bucuresti. De mica, aflata in preajma marelui crainic Cristian Topescu, a fost atrasa de mirajul micului ecran, in perioada 1970 - 1979 aparand in nenumarate emisiuni pentru copii si tineret produse la TVR.

O vreme, dupa terminarea studiilor universitare, a lucrat la revistele culturale "Contemporanul" (corector) si "Cinema". In plus, facea si traduceri ale filmelor care circulau atunci pe video.

Citeste si: Biografie Cristina Topescu - Cristina Topescu s-a iubit cu Stefan Banica Jr

Citeste si: Monica Pop, la aflarea veștii că a murit Cristina Țopescu: "Buna mea prietenă! De ce, Doamne?!"

Citeste si: Ultimul mesaj postat de Cristina Topescu a fost in a doua zi de Craciun! Fiica lui Cristian Topescu a fost gasita moarta in casa

In vara anului 1989 a incercat sa ajunga clandestin in Germania (unde se afla mama sa, prima sotie a lui Cristian Topescu), dar a fost prinsa la granita, astfel ca, mai multe luni le-a petrecut in penitenciar, fiind eliberata la inceputul lui 1990, cand democratia s-a instalat si in Romania.

A revenit in televiziune in 1991, la Pro Tv, la Antena 3, apoi La Prima Tv.