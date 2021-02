Detalii exclusive! Gina Pistol, imagini geniale cu burtica și super declarații înainte să devina mamică :”Am venit să-mi fac unghiile, mai am puțin și nasc!”

In articol:

Două-trei săptămâni, atât mai are de așteptat Ginuța până va da naștere fetiței sale. Până atunci însa, superba prezentatoare își vede liniștită de viața ei.

Zilele trecute, paparazzi WOWbiz.ro au suprins-o, de exemplu, la un salon de înfrumusețare. Iubita lui Smiley este foarte atentă la imaginea ei, acum pe ultima sută de metri, înainte să nască.

Forma ei de zile mari a tras însa toată atenția. Într-o tinuță fara greșeală și cu burtica la vedere, Ginuța a oferit și câteva declarații simpatice paparazzilor WOWbiz.ro.

" Cum de m-ati gasit si aici, ma?! Incredibil! Eu sunt ok, am venit si eu sa-mi fac unghiile, ca dupa nu se mai poate. In doua-trei saptamani nasc, mai am putin!", a spus prezentatoarea de televiziune.

Gina Pistol a pregătit camera fetiței sale

În urmă cu doar câteva zile, Smiley și Gina Pistol declarau faptul că au terminat

de amenajat camera fetiței lor și că sunt extrem de nerăbdători să o cunoască.

„Avem tot, am pregătit totul. Suntem înarmați până în dinți. Am renovat o parte din camera fetiței, urmează să mai luăm mai multe cât de curând.

Dar avem pătuț, cărucioare, scaun de mașină… Abia aștept. Sunt un pic emoționat, că nu sunt foarte îndemânatic. Sunt încântat că e fetiță! La ecografie am văzut că nu are nasul meu, deci e ok. Cred că o să fie foarte frumoasă ”, a spus Smiley care, totodată, a explicat de ce petrece în această perioadă atât de mult timp în studioul de înregistrări.

„La mine în casă stau cât mai puțin în momentul de față pentru că este in reconstrucție. E sindromul ăla al mamelor care pregătesc cuibul pentru venirea copilului. E aproape gata totul, suntem pe ultima sută de metri. Mai mult am stat la studio, cu pretextul că am de terminat albumul nou. Începutul lui martie este programat să vina copilul, dar se poate întâmpla orice” ,a mai spus Smiley, nerăbdător să o vadă pe fetița lui și a frumoasei Gina Pistol în carne și oase.