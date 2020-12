Detalii incredibile au ieșit la iveală, după șapte ani de la moartea lui Paul Walker. A stat în foc 80 de secunde!

Paul Walker a murit într-un tragic accident, iar pierderea lui a îndurerat o lume întreagă!

Paul Walker, unul dintre cei mai iubiți actori din toate timpurile, și-a găsit sfârșitul în urmă cu mulți ani. Starul din Fast and Furious a murit într-un tragic accident rutier. La 7 ani de la decesul violent al actorului presa americană a venit cu o dezvaluire dureroasă.

Paul Walker era iubit pentru rolul din seria "The Fast and the Furious". Regretatul actor era foarte apreciat în întreaga lume, însă ironia sorții a făcut să-și găsească sfârșitul într-un accident rutier, deși în filmele precizate scenele în care apărea Paul Walker erau mai mult cascadorii. În ziua în care a decedat, Paul a avut parte de multă distracție cu prietenii la o strângere de fonduri caritabile din Los Angeles. Paul Walker se afla la bordul unui Porsche Carrera GT condus de prietenul Roger Rodas. Bolidul s-a izbit cu mare viteza de copac si a luat foc. Ambii pasageri și-au pierdut viața.

Ce a ieșit la iveală după șapte ani de la moartea actorului

Autopsia din 2013 a scos la iveală urmele de funingine care au fost găsite în traheea lui Paul. Acest lucru a însemnat faptul că actorul nu a murit imediat și s-ar fi putut salva, dacă reușea să iasă la timp din mașina incendiată. Totodată, fiica lui Paul, Meadow, a deschis un proces împotriva Porsche, susținând că tatăl ei a supraviețuit inițial accidentului, însă motivul din cauza căruia s-ar fi stins din viață în bolidul respectiv a fost faptul că actorul nu a reusit sa-si desfaca centura de siguranta.

La 7 ani distanță de la tragicul accident, presa americană a transmis o informație nemaiștiută până acum. Jurnaliștii străini au scris despre faptul că Paul Walker s-ar fi aflat in viață timp de 1 minut și 20 de secunde după impact. În tot acest timp, regretatul actor a ars ca o torță, neputând să se miște, din cauza centurii de siguranță.