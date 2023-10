Detalii neștiute despre celebrul Pescobar! Nimeni nu s-ar fi gândit că afaceristul face asta, fără să știe lumea. Dumitru Dragomir l-a dat de gol: "E un fel de Gigi Becali"

In articol:

Pescobar a trecut printr-o perioadă destul de grea, după ce două dintre restaurantele lui din București au fost închise de ANPC, în urma unor nereguli găsite. Omul de afaceri a fost extrem de dezamăgit și îl acuză pe directorul instituției, Horia Constantinescu, că i-a închis locațiile pe nedrept.

Pescobar, un" Gigi Becali în miniatură"

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, a vorbit despre această situație și a sărit în apărarea lui Pescobar.

Dumitru Dragomir a urmărit problemele întâmpinate de celebrul Pescobar și a sărit în apărarea lui. Fostul președinte al LPF a dezvăluit că și el a încercat să își deschidă mai multe locații, însă nu au avut același succes ca ale afaceristului, astfel a ajuns la concluzia că omul sfințește locul. Acesta l-a comparat pe Pescobar cu Gigi Becali, căci, susține el, Paul Nicolau oferă întotdeauna ajutor oamenilor nevoiași.

„Să îți spun eu de mine și ce locații am avut. Am avut(...), făcut de Carol, cu tunel până în palat. Am mai avut și altele. Am încercat toate mâncărurile lumii, la mine nu a mers. Mor de necaz, cinstit îți spun, nu a mers. Omul sfințește locul. Luam carne maturată și tot felul de d-astea și nu venea nimeni. Eu aveam așa prieteni că nici nu le mai luam bani și asta se întoarce invers. Și nu era bine. Deci omul sfințește locul. Eu nu am putut și nu am fost în stare. Și am avut locații criminale, nemaipomenite. Anul trecut a avut cifră de afaceri de 7-8 milioane de euro. Ăsta din București,(...), o să fie cel mai de lux. Aduce un concept nou și îi dă bucătarului 7000 de euro salariu. Sunt masochiști ăștia de vin de nu știu câte ori să mănânce la el? El a pus o singură întrebare. ‘Spuneți un singur om care s-a îmbolnăvit în restaurantele mele?’ Cu asta închide gura la toată lumea. E un fel de Gigi Becali, ca om. Gigi Becali în miniatură. Adică este darnic, dă bani la toată lumea, dă mâncare la peste 50 de săraci. Ca și pe Becali, o parte îl înjură, dar marea parte îl felicită. Horia Constantinescu și-a făcut bine lecțiile și i-a pus talpă când trebuia.”,

Dumitru Dragomir, cuvinte de laudă la adresa lui Pescobar

a spus Mitică Dragomir despre Pescobar, în cadrul unei emisiuni TV.

Dumitru Dragomir recunoaște că îi poartă admirație lui Pescobar pentru munca depusă și ambiția de care bărbatul a dat dovadă în ultimii ani. Tocmai de aceea, l-a sfătuit pe afacerist să trateze situația cu calm și să încerce să remedieze în liniște situația generată în urma controalelor ANPC.

„Pescobar e ca Gigi, bun pe marketing. Ca orice om, mai face și greșeli. Este imposibil ca atunci când îți vine controlul în flux, să nu găsească un cartof pe jos sau ceva de genul. În mod normal, restaurantele se controlează înainte de program și după program. Eu i-am spus să nu îi mai menționeze numele lui Horia Constantinescu. Să își pună totul la punct și când e gata, atunci să îl invite pe el. Dacă nu vrea să vină, să cheme presa să le arate tot și să cheme specialiști ANPC, care să îl învețe ce trebuie să facă, să nu greșească. El are mulți dușmani, pentru că sunt multe care nu merg. El e foarte bun pe ce face cu pește și fructe de mare. A fost în toată lumea și a văzut cum se pregătește mâncarea. Tot ce face este unic și foarte bun, e diabolic de bun. El a făcut pentru majoritatea oamenilor. Îți dă un platou imens, cu doar 500 de lei și îți dă și o sticlă de vin, care la alte restaurante, doar aia e 400. El a plătit taxe la stat de 2 milioane anul acesta, fără salariile celor 250 de oameni. Toate restaurantele din parc nu au plătit cât a plătit el la stat. El e de mult timp milionar. Are și părinți ca lumea. Mama lui e șef contabil sau doctor în economie, iar tatăl e aviator”, a mai spus fostul șef LPF.