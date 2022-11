Detalii neștiute despre Cornelia și Lupu Rednic. Prin ce obstacole au trecut, după ce s-au căsătorit: „Ne era destul de greu”

In articol:

Cornelia și Lupu Rednic formează unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz și au 30 de ani de când sunt împreună. Cei doi s-au cunoscut atunci când artista avea doar 16 ani, iar Lupu 23, iar de atunci au fost de nedespărțit.

După o relație de doar opt luni de zile, cei doi au ales să își unească destinele. Chiar dacă la început părinții Corneliei nu păreau foarte încântați ca fata lor să se mărite, cuplul a demonstrate că decizia de a se căsători a fost cea mai bună pentru ei.

Cum s-au descurcat Cornelia și Lupu Rednic după nuntă

Cornelia l-a cunoscut pe soțul său în perioada adolescenței, pe vreme aceea, Lupu Rednic lucre ca bucătar ospătar chiar alături de mama artistei. Povestea de dragoste dintre cei doi a început din prima clipă în care s-au privit. La nici aproape un an de relație, interpreții de muzică popular au făcut nunta.

Artista a mărturisit că atunci când era singură la părinți nu ducea lipsă de nimic, dar din momentul în care s-a desprins de aceștia și a devenit femeie măritată a fost o perioadă

în care cuplul o duceau foarte greu din punct de vedere financiar.

,,Eu am fost singură la părinți și în copilărie mie nu mi-a lipsit nimic. Nu eram foarte bogați, dar eram din clasa de mijloc, niște oameni bine. Nu mi-a lipsit nimic. Așa că eu nu știu vreodată în viața mea să-mi fi dorit vreun lucru și să nu îl am. O singură dată, după ce ne-am căsătorit, la câțiva ani de zile. Ne era destul de greu financiar”, a declarat artista.

Artista a mai mărturisit că în aceea perioadă își dorea foarte mult o blană și credea că asta o va face fericită. După ce și-a achiziționat blana mult dorită, vedeta a realizat că, de fapt, cel mai importanți sunt oamenii din jurul ei.

,,Bineînțeles că mi-am luat acea blană și, după ce am luat-o, am constatat că nici nu sunt atât de fericită cu blana aceea. Așa că m-am învățat minte. Lucrurile pentru mine nu valorează. Pentru mine valorează oamenii. Și dacă am oameni care mă iubesc și pe care eu îi iubesc este totul pentru mine”, a mai adăugat aceasta.

Cornelia Rednic împlinește astăzi 47 de ani

Zi mare în familia Rednic. Cornelia Rednic împlinește astăzi frumoasa vârstă de 47 de ani. Artista a ales să nu își serbeze ziua de naștere cu lăutari, ci alături de niște prieteni de familie foarte dragi ei la un restaurant.

,,Ieșim la un restaurant cu câteva familii, cu care ne întâlnim cam în fiecare an. E o tradiție, așa, pentru că eu nu fac petreceri mari. Ne întâlnim frumos, la un restaurant aproape de casă, cu familii, în general, de oameni cu care ne întânim tot timpul. Și la fiecare la zilele de naștere noi suntem împreună. Va fi o petrecere simplă, să ne simțim bine, fără lăutari” , a declarat Cornelia Rednic, conform Viva.