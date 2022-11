Detalii neștiute despre iubita lui Mario Mutu! Cine sunt părinții ei și ce sume incredibile investesc în pasiunile tinerei

In articol:

Mara, iubita lui Mario Mutu, a devenit foarte cunoscută în ultima perioadă, după ce, în presă, au apărut tot felul de materiale legate de povestea ei de dragoste cu fiul cel mare al celebrului Adrian Mutu. Cântăreață de profesie, tânăra, în vârstă de 19 ani, are o serie de melodii la active, însă, adevărata recunoaștere o are de când partenerul său de viață a povestit detalii despre legătura lor amoroasă.

Mario Mutu, în trecut, era un adevărat Don Juan mioritic

Cunoscut și el, ca și tatăl lui, drept un Don Juan mioritic, Mario Mutu a sărit din floare în floare multă vreme până a ajuns să se așeze cumva la casa lui cu…Mara. Băiatul ”Brliantului” recunoștea, nonșalant, că dragostea nu e pentru el, mai ales că este foarte tânăr. De altfel, atunci când a împlinit 19 ani, el a dat și declarații pe tema aceasta într-o emisiune de televiziune, multe dintre ele destul de comentate la vremea respective.

”Am avut relații destul de lungi, de doi ani, și nu mai sunt cu relațiile. Am rămas dezamăgit... nu e de mine. Cel puțin la vârsta asta nu e de mine, nu pot să mă implic destul de mult într-o relație”, a declarat Mario Mutu într-un show TV, mai mult a marșat pe ideea că dragostea e un ”sport extrem” pentru el.

Iubita lui Mario Mutu a dezvăluit cum s-a împrietenit cu fiul ”Briliantului”! ” El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos”

Socoteala de acasă nu avea să se potrivească mai deloc cu cea din târg, căci, un an mai târziu, Mario Mutu s-a îndrăgosti lulea. Fiul lui Adrian Mutu și al Alexandrei Dinu și-a găsit jumătatea, pe Mara Georgescu, după un joculeț de pe internet în care ambii păreau indiferenți și nicidecum pregătiți pentru o legătură de lungă durată.

”Noi nu ne cunoșteam. Aveam prieteni comuni. El mi-a dat follow pe Insta, nu i-am dat înapoi. M-a scos. După, i-am dat eu. Nu mi-a dat înapoi. L-am scos. S-a întâmplat asta de nu știu câte ori. La un moment dat ne-am dat amândoi și mi-a răspuns la story. A fost totul, toată relația foarte spontană. Da, la modul că nu te aștepți. De la Dumnezeu. Dacă Universul ne vrea împreună… Avem mai multe opțiuni, dar stăm împreună. Par lucrurile grăbite în fața altora, dar la noi sunt naturale. Poate din afară spun că suntem de două luni împreună și deja ne-am mutat, dar așa s-au întâmplat lucrurile”, a dat detalii Mara despre felul în care l-a cunoscut pe Mario în Fanatik și, firește, a povestit și cum a început iubirea lor cu adevărat. Fiul lui Mutu a completat și el povestea, mai cu picanterii. ”Pe Instagram i-am dat eu mesaj. Am văzut-o creață mai focoasă. Am zis: ”hai să văd și eu ce e de ea”. O lună. Două luni. Trei luni. Și în viața anterioară am fost împreună”, a spus Mario pentru sursa citată.

Iubita lui Mutu a colaborat cu producătorul Costi Ioniță

Iubita lui Mario Mutu are 19 ani, este cântăreață, cunoscută în special după colaborarea cu Costi Ioniță, iar iubirea dintre ea și Mario este atât de ”nebună”, încât cei doi s-au mutat împreună. Mai mult, părinții celor doi, mai puțin Adi Mutu, au ținut să îi cunoască îndeaproape.

”S-a întâmplat. Suntem bine. Mă înțeleg bine și cu fratele ei, și cu taică-su, și cu maică-sa. Locuim unde vrem, sincer. Avem mai multe opțiuni. Nu e grabă. Lăsăm viața să curgă și vedem ce și cum”, a spus Mario. Și Mara a cunoscut-o pe posibila ei soacră, pe Alexandra Dinu, cu care s-a întânit în oraș, la un restaurant. ” Mama a zis că e frumoasă. S-au cunoscut. Am ieșit și am mâncat ceva. Eu stăteam pe telefon. Le-am lăsat să-și facă hazul. Se înțeleg bine. Sfaturi mi-a dat, chiar sfaturi bune. Maică-mea nu este doar maică-mea, este ca o soră. Mama spune doar să-mi fie bine. Nu doar legat de Mara, în general. Da, vorbeau numai ele și am zis să… m-am simțit în plus”, a declarat Mario Mutu pentru Fanatik.

Iubita lui Mario Mutu a plătit 20.000 de euro pe un videoclip

Totul pare a fi roz în relația lui Mario Mutu cu Mara, și, în mod normal, cei doi nici nu ar avea de ce să își facă probleme. Ambii provin din familii înstărite, cu un nivel de trai destul de bun. Dacă toată lumea știe cine este Alexandra Dinu, actriță și prezentatoare TV în Italia, ei bine, și în cazul Marei Georgescu, situația este una bună. De pildă, primul ei videoclip a fost plătit cu 20.000 de euro, iar de pe cardul familiei, tânăra și-a făcut încă de acum câțiva ani cumpărături importante. De altfel, chiar ea mărturisea lucrul acesta într-un matinal la o televiziune importantă, pe vremea când avea 16 ani. ”Nu țin eu cardul, dar…îl folosesc când am nevoie”.

Mario Mutu, scandal uriaș în spital urmă cu câteva zile! Ce a avut de spus

Mario Mutu a fost implicat, în urmă cu câteva zile, într-un scandal uriaș. În dimineața zilei de 27 octombrie 2022, în jurul orei 5:00, la camera de gardă a Spitalului Sfântul Ioan din Capitală, fiul lui Adrian Mutu a avut o serie de reacții necontrolate în interiorul instituției, pe motivul că acuza dureri dentare.

Acesta a vrut să intre înaintea pacienților care își așteptau rândul la coadă, deoarece statutul său nu îi permite să stea ,,cu toți proștii la coadă”.

"La data de 27 octombrie 2022, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București- Secția 26 au fost sesizați prin apel 112, în jurul orei 5.00, cu privire la faptul că un bărbat, din Sectorul 4, este nemulțumit de faptul că nu i se permite accesul în ambulanța pe care o solicitase, unei alte persoane, pentru a fi transportat la o unitate medicală. Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictul. De asemenea, în jurul orei 6.00, unitatea medicală, la care a fost transportat bărbatul, a sesizat prin apel 112, faptul că acesta are mai multe nemulțumiri cu privire la personalul medical. Și în această situație, polițiștii s-au deplasat la fața locului și au aplanat conflictul ", s-a precizat într-un comunicat al poliției.

Pe de altă parte, Mario Mutu a ținut să spună ce s-a întâmplat cu adevărat, din punctul său de vedere. Astfel, prezent la filmările noului clip al iubitei sale, fiul lui Mutu, aflat într-o mașină de fițe, s-a lovit puternic la un dinte și avut nevoie de îngrijiri medicale.

”Când am coborât din acel Lamborghini de fițe, m-am lovit de portiera, căci i se deschideau uşile în sus. Şi n-am ştiut, n-am fost atent şi m-am lovit la un dinte. Aşa am ajuns la spital, unde a fost o nebunie. Mă durea dintele şi s-a făcut o adevărată furtună într-un pahar cu apă.

Mi se pare exagerat ce s-a întâmplat…

Vă spun că erau mulţi pacienţi care aşteptau şi care poate aveau probleme mai mari ca mine, eu aveam un dinte, poate unii aveau lucruri mai grave. Toţi pacienţii erau ignoraţi şi m-au băgat mai greu în seamă. Dar vezi, lucrurile astea nu se spun, se spun doar prostiile. Poliţiştii mi-au dat dreptate”, a povestit fiul Alexandrei Dinu pentru Click.