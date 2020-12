Detalii neștiute despre viața lui Theo Rose! "Am regretat doar faptul că..."

Theo Rose este una dintre cele mai apreciate concurente de la emisiunea stilistică de la Kanal D. De cele mai multe ori, frumoasa cântăreață a reușit să aducă zâmbete pe fețele juraților. Deschisă din fire, artista a vorbit despre viața ei dinainte de participa la Bravo, ai stil! Celebrities.

Theo Rose, detalii neștiute din viața ei

La vârsta de 4 ani, Theo a început să cânte pentru prima dată. Se pare că cea care a îndrumat-o spre această cale a fost chiar sora ei, care a susținut-o mereu și a iubit-o necondiționat. Despre sora ei, artista spune că o consideră un model și este recunoscătoare că și-a dedicat copilăria educându-o.

"M-am trezit cântând într-o dimineață şi cred că a fost pentru prima dată când am cântat ceva coerent. Aveam 4 ani şi mi-am exprimat dorința de a cânta. Clar, sora mea a fost cea care m-a inițiat şi îndrumat în ale muzicii, deşi asta a privat-o pe ea de multe alte satisfacții. Ea spune că nu regretă nicio clipă că şi-a petrecut adolescența educându-mă. Eu, în schimb, simt acum nevoia să mă revanşez, pentru că realizez de câtă dragoste am fost înconjurată. Sora mea, Raluca, şi-a dat seama că vrea să facă o carieră în muzică la 16 ani. Destul de târziu, ar spune unii, dar cred că pentru ea a fost momentul potrivit. A făcut totul foarte conştient şi a muncit enorm, devenind, astfel, modelul meu", a declarat Theo Rose.

"Am regretat doar faptul că..."

Drumul pe care și l-a ales nu este unul deloc ușor, așa că au existat mai multe momente în care s-a simțit că nu mai poate. Cu toate acestea, Theo Rose nu a renunțat niciodată la visul ei și nu a regretat nicio secundă faptul că a ales să cânte.

"Niciodată! Am regretat doar faptul că în anumite momente nu am putut face mai mult. Numai că nu întotdeauna a ținut de cât puteam eu face. Am fost şi sunt înconjurată de oameni care participă la evoluția carierei mele, şi ei au un rol foarte important", a mai adăugat Theo Rose.

