Detalii noi în cazul polițistei care s-a sinucis în gara din Strehaia! Cu cine a vorbit Adela Loredana la telefon, înainte de a recurge la gestul necugetat

In articol:

Adela Loredana, o tânără polițistă în vârstă de 25 de ani, și-a pus capăt zilelor în această dimineață, 19 ianuarie, în timp ce se afla la serviciu. Potrivit ultimelor detalii din acest caz, înainte de a recurge la gestul extrem, Adela Loredana a ieșit din biroul de serviciu pentru a vorbi la telefon cu

Adela Loredana s-a sinucis, după ce a vorbit la telefon cu soțul ei

soțul ei, bărbatul cu care se căsătorise chiar cu câteva luni în urmă.

Șeful Adelei a povestit că tânăra a intrat la serviciu la ora 8.00, în această dimineață, iar acesta susține că polițista avea o stare de spirit bună și nu părea că este tristă sau că ar fi măcinat-o ceva. La puțin timp după începerea programului de muncă, Adela Loredana a ieșit din biroul de serviciu pentru a vorbi la telefon cu soțul său, bărbatul cu care abia se căsătorise în luna septembrie a anului trecut.

Imediat după ce a încheiat apelul telefonic cu soțul ei, tânăra în vârstă de 25 de ani s-a îndreptat către toaleta gării din Strehaia, acolo unde și-a luat viața cu pistolul din dotare.

De precizat este că, echipajele de salvare au sosit de îndată la fața locului, iar Adela Loredana era încă în viață.

Angela, o tânără polițistă, a pierdut lupta cu cancerul. Boala crâncenă i-a luat viața la 31 de ani: ”Drum lin către îngeri”

Tânăra a fost transportată de urgență la spital, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor medicilor de a o ține pe Adela în viață, fata a decedat.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, e vorba despre Camelia Mitoșeru...- bzi.ro

„A preluat-o Ambulanţa din Strehaia, avea încă activitate cardiacă, pe traseu a intrat în stop cardio-respiratoriu. Noi am venit în sprijin şi am resuscitat-o timp de 45 de minute, dar nu s-a mai putut face nimic. Leziuni incompatibile cu viaţa. Are plagă de intrare a glonţului şi plagă de ieşire. Cea de ieşire este de circa 7-8 cm, la nivelul capului”, a transmis medicul de pe ambulanță.

Adela Loredana [Sursa foto: Facebook]

Adela Loredana se căsătorise în urmă cu câteva luni

Tânăra care și-a pus capăt zilelor miercuri dimineață în baia gării din Strehaia se căsătorise recent, mai precis în luna septembrie a anului trecut. De asemenea, Adela Loredana făcea parte din promoția 2018 a Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, iar ultimul aviz psihologic a fost prmit în anul 2020.

Citeste si: A ieșit la iveală motivul pentru care polițista din Brașov s-ar fi împușcat. Ce secret aflase despre soțul ei, cu care se căsătorise de doar trei luni. Nu a putut trece peste

În cauză, oamenii legii au deschis o anchetă și în continuare fac cercetări pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care a avut loc tragedia.

"La data de 19 ianuarie a.c., ora 09.42, Inspectoratul de Poliție Județean Mehedinți a fost sesizat, prin apel 112, de un polițist din cadrul Poliției Transporturi Strehaia, cu privire la faptul că un agent de poliție, de 25 de ani, ajutor șef de post la Poliția Transporturi Strehaia, s-a împușcat în cap, cu arma din dotare, în baia gării Strehaia. Aceasta a intrat în serviciu la ora 08.00. Era promoția 2018 a Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascăr Câmpina, iar ultimul aviz psihologic a fost primit în anul 2020. La fața locului, s-a deplasat o echipă de cercetare, pentru a stabili toate împrejurările producerii evenimentului.", au transmis reprezentanții IPJ Mehedinți.

Adela Loredana și soțul ei [Sursa foto: Facebook]

Distribuie pe: