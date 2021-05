Detalii șocante despre explozia mașinii din Arad! Ce spun anchetatorii: „Bomba a fost pusă la motor...”

In articol:

Ioan Crișan, un cunoscut om de afaceri din Arad, și-a găsit sfârșitul sâmbătă dimineața, 29 mai, în parcarea unui supermarket. Mașina bărbatului a explodat, iar afaceristul în vârstă de 67 de ani a murit pe loc. Martorii de la fața locului susțin că explozia a fost atât de puternică încât parte din geamurile de la etajul 1 al blocului aflat în apropiere s-au spart.

Anchetatorii iau în calcul și ipoteza unui asasinat cu bombă. În urma primelor cercetări la fața locului, scaunul pe care se afla Ioan Crișan a fost smuls din balamale și aruncat în plafonul mașinii, în urma exploziei. Ceea ce i-a pus pe gânduri pe acnhetatori este faptul că celelate lucruri prinse cu balamale sau șururburi au fost găsite la locul lor. Cazul a fost preluat de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (PICCJ).

„Preluarea cauzei a avut în vedere complexitatea cauzei dată de gravitatea faptelor, impactul social major, aspectele de fapt investigate fiind extrem de grave și pentru a se asigura soluționarea cu celeritate a cauzei, în scopul unei mai bune înfăptuiri a actului de justiție”, se arată într-un comunicat.

Imagini cu mașina afaceristului din Arad, în urma exploziei [Sursa foto: Aradon ]

Cazul milionarului ars de viu din Ardeal. Ipoteza anchetatorilor

Anchetatorii iau în considerare ipoteza prin care sub scaunul lui Ioan Crișan a fost amplasat un obiectiv explozibil. Surse judiciare au declarat, pentru Gândul.ro, faptul că echipa de criminaliști de la Direcția Investigații Criminale și specialiștii de la Institutul Național de Criminalistică (INC) au analizat obiectele care au rămas în urma exploziei, iar „mașina este distrusă total, în podeaua din față a mașinii, spre locul de sub torpedou e o gaură”.

Anchetatorii susțin că există o posibilitate foarte mare ca afaceristul Ioan Crișan să fi fost urmărit. „Fie bomba a fost pusă la motor, fie la sistemul de alarmă. Este foarte posibil ca victima să fi fost urmărită, iar bomba să fie activată când acesta a urcat în mașină”, au mai spus surse din rândul anchetatorilor.

Serviciul Român de Informații (SRI) a negat ipoteza unui atentat terorist. Pe de altă parte, Sindicatul Europol a a făcut publice primele imagini video cu explozia și a transmis faptul că incidentul este o „execuție în stil mafiot”.