Detalii șocante ies la iveală în cazul tânărului ucis pe stradă în București. Un prieten al acestuia spune exact ce s-a întâmplat

In articol:

Un incident terifiant a avut loc, ieri, în jurul orei 16:00, pe o stradă din București. Un tânăr, în vârstă de 19 ani, a fost înjunghiat mortal pe o stradă, ziua în amiaza mare. Reamintim că, tragedia s-a întâmplat după ce doi tineri s-au certat, iar la un moment dat unul dintre ei a scos cuțitul și l-a înjunghiat pe celălalt.

Lovitura de cuțit a fost fatală pentru Radu, tânărul care și-a pierdut viața în fața sălii de fitness.

Martorii au sunat la 112 și au sesizat autoritățile. Echipaje de poliție din cadrul Secției 11 s-au deplasat imediat la fața locului, dar și echipajele SMURD, care i-au oferit tânărului rănit grav îngrijiri medicale. Din nefericire, acesta a murit.

„Astăzi, în jurul orei 16.00, prin apel 112, o persoană a sesizat un conflict între doi bărbați, în urma căruia unul a fost lovit cu un obiect ascuțit. La fața locului s-au deplasat polițiști din cadrul Secției 11, care pe baza primelor informații au depistat in zonă, un tânăr, pe care l-au condus la sediul subunității. De asemenea, la adresă s-au deplasat echipaje de prim ajutor, care acordă îngrijiri bărbatului rănit. În pofida eforturilor medicale, tânărul a decedat”, au transmis polițiștii.

Noi detalii ies la iveală în cazul crimei, de ieri după-amiază, din Sectorul 3 al Capitalei!

Declarații șocante ale unui tânăr, prieten cu cei doi

Un prieten al tânărului omorât a povestit cum l-a găsit pe Radu, întins pe jos și fără puls. ”Îl știu și pe Radu, cel care a decedat, și pe Vlad, cel care a făcut fapta. Eram în sală, m-am întâlnit cu Radu și am stat vreo 20 de minute. El a zis că pleacă acasă și că ne vedem afară, moment în care și Vlad acesta a intrat în sală. Eu m-am dus și nu am văzut că el a coborât jos și de fapt l-a urmărit. După aia mi-a spus cineva că tovarășul meu stă întins pe jos. Am întrebat dacă mai e Vlad la sală și lumea mi-a spus că nu mai e, atunci mi-am dat seama că el a fost. Am coborât repede și am văzut că nu mai avea puls”, a mărturisit unul dintre prietenii șlui Radu, tânărul decedat, conform realitatea.net.