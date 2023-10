Detalii terifiante ies la iveală despre seara în care Eduard a fost găsit inconștient pe stradă! Familia tânărului face acuzații grave: „Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo”

In articol:

Eduard Giosu avea doar 30 de ani și o viață întreagă înainte. În urmă cu câteva seri, acesta, alături de iubita sa, au organizat o mică petrecere în apartamentul lor pentru a serba ziua de naștere a femeii. Din cauza gălăgiei care se auzea din locuință, vecinii au sunat la 112.

Până să ajungă autoritățile, bărbatul coborâse să ia o gură de aer, iar între timp a fost surprins pe camerele de supraveghere din apropiere cum se mutila, devenind foarte agresiv. Văzând că nu se mai întoarce, iubita lui a coborât după el și l-a găsit la pământ, într-o baltă de sânge și cu cinci polițiști în jurul lui. Acesta a ajuns de urgență la spital, unde a suferit mai multe operații, iar după câteva zile s-a stins din viață. Potrivit primelor informații, cauzele care ar fi dus la deces ar fi fost consumul de șase substanțe interzise și automutilarea. Părinții băiatului au, însă, o altă variantă și susțin că acesta a fost bătut cu bestialitate de polițiști, iar acum oamenii legii ar încerca să mușamalizeze cazul.

Citește și: În ce stare a găsit-o, de fapt, turista din Mamaia pe Dj Lalla?! Tatăl tinerei scoate la iveală tot ce s-a întâmplat după ce au fost alertați salvamarii: "Au încercat, dar n-au reușit"

„Într-adevăr, în primul rând trebuie văzute concentrațiile și vechimea lor. Pentru că, din câte am înțeles din explicațiile unor medici, dacă ar fi luat toate acele substanțe odată, nu mai aveau milițienii ocazia să-l bată. Deocamdată nu avem nicio reacție de nicăieri, de niciun fel și e vorba de o plângere de omor. Dacă nici măcar o plângere de omor nu e tratată cu celeritate, atunci e grav. Expertul este prezent în sală și participă, nu doar se uită. Expertul parte participă alături de medicul legist al INML-ului la necropsie. Necropsia a început deja, ne așteptăm să confirme ceea ce noi credem cu convingere, că moartea a survenit în urma bătăii aplicate cu multă cruzime de acești milițieni", a declarat Ion Giosu, pentru antena3.ro .

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric. Cum revii la valorile normale fara pastile

Citeste si: UPDATE/VIDEO- Ultimele imagini cu DJ Lalla! Cum a fost surprinsă tânăra cu doar două ore înainte de a fi găsită decedată pe plajă- stirilekanald.ro

Iubita lui Eduard face declarații cutremurătoare

Iubita lui Eduard era și ea prezentă la petrecerea din acea seară și susține ipoteza părinților acestuia. Tânăra este îngrozită de tot ce s-a întâmplat.

„Nu am consumat nimic, a fost ziua mea. Am stat într-o grădină cu el și am ascultat muzică live toată ziua. Seara când ne-am întors acasă erau și colegii mei de apartament. La ora 01.30 el a zis că se bagă în pat pentru că e târziu și intră la muncă. Am mai stat cu amicii mei și după m-am dus în cameră. La un moment dat, Eduard s-a ridicat, părea așa neliniștit, a zis că are nevoie de aer și că se duce să fumeze o țigară. Am realizat că a coborât fără chei. Am dat o tură de bloc, el nu mai era și pentru că era trecut de 02.30 mi s-a făcut frică. M-am întors înapoi în casă, dar am stat pe geam”, a declarat iubita lui Eduard, pentru RomâniaTv.

Citește și: Claudia Shik și fiul ei de nici o lună au ajuns la spital! Ce se întâmplă cu băiețelul artistei: „Nu ia în greutate”

Citeste si: VIDEO. Cum a fost surprinsă DJ Lalla, înainte de a-și pierde viața. Ultimele imagini cu tânăra- kfetele.ro

Citeste si: UPDATE/ EXCLUSIV: Incendiul din clădirea situată lângă Maternitatea Giulești a distrus camera cu probe a Poliției Capitalei. Se fac cercetări pentru infracțiunea de distrugere din culpă- stirilekanald.ro

Citeste si: Cine este fosta soție a lui Costin Gheorghe? Tânăra și-a refăcut și ea viața și este din nou mămica- radioimpuls.ro

La scurt timp după ce Eduard a ieșit din casă, tânăra a plecat să îl caute, însă a avut parte de șocul vieții ei când și-a văzut iubitul la pământ.

„Până să mă uit pe geam apăruse o mașină de poliție, am ieșit și am auzit un ‘Nu da!’. L-am găsit pe Eduard în balta de sânge, pe burtă, abia respirând, nu putea să vorbească. Polițiștii nu vorbeau cu mine deloc. Am întrebat când vine SMURD-ul, nu mi s-a răspuns. Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo. Își dădea efectiv ultimele suflări și mai făceau și glume să-l ducem la Obregia sau la Universitar de urgență. La spital, unul dintre ei mi-a zis că l-a dat pe Eduard cu spray cu piper și ar fi căzut pe el pentru că avea sânge pe bluză. Mi-a zis că era recalcitrant, că se dădea cu capul de pereți. Eu m-am uitat după pete de sânge prin alte părți, nu am văzut nimic. Acolo este singurul loc unde este sânge”, a adăugat aceasta, potrivit sursei menționate anterior.