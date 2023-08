Detalii terifiante! Mărturia șocantă a taximetristului, devenit complice fără voia sa la crima din Mangalia! Ce ar fi vrut Loredana să facă, de fapt, cu trupul neînsuflețit al prietenei sale înainte de a-l abandona în parc?!

In articol:

Crima din Mangalia continuă să șocheze întreaga țara. Noi detalii ies la iveală pe zi ce trece, iar fiecare personaj implicat are un rol cheie în dosar.

Taximetristul care a dus-o pe Loredana în Mangalia, implicat fără voia lui

Taximetristul, care a dus-o pe Loredana Atănăsoaie cu mașina până în Mangalia, a făcut mărturisiri șocante. Ce a spus bărbatul despre noaptea în care Alina Elena și-a găsit sfârșitul?

În urmă cu câteva zile, a fost sesizat cazul Alinei Elena, găsită fără suflare sub o bancă din Mangalia. Nimeni nu se aștepta ca tânăra de 18 ani să fi fost omorâtă chiar de prietena ei cea mai bună. Alina și Loredana au plecat împreună la mare, unde s-au angajat ca și cameriste într-un hotel din Saturn. La plecarea din Vaslui, județul său natal, Alina Elena nu se gândea că are să moară în mâinile celei care i-a fost prietenă încă de la grădiniță. Relația dintre ele s-ar fi răcit la mare, astfel că Loredana începuse să aibă o atitudine agresivă față de Alina, potrivit rudelor fetei ucise. Situația dintre cele două a degenerat într-o seară, când Loredana și-a ieșit din fire și a atacat-o pe prietena ei până la moarte, astfel că tânăra și-a dat ultima suflare în chinuri.

După ce a omorât-o, Loredana a luat cadavrul Alinei și l-a băgat într-o valiză, iar ulterior l-a coborât cu liftul, ajutată de un coleg care nu avea habar ce nenorocire făcute tânăra. Planul inițial al fetei era să ducă trupul neînsuflețit al prietenei sale în Vaslui, așa că a chemat un taxi și a plecat spre gară. Taximetristul, fără să știe despre situație, a ajutat-o pe fată să urce bagajul în portbagaj.

Când a ajuns la gară, fata a stat pe gânduri secunde bune și a realizat că nu are cum să meargă cu bagajul, fiind foarte multă lume în tren, astfel că i-a propus șoferului de la taxi să o ducă până acasă la ea, însă bărbatul a spus că nu are cum și îi recomandă un alt șofer.

Criminala nu a stat prea mult pe gânduri, s-a răzgândit din nou, și i-a cerut să o ducă la un bancomat, de unde a scos câteva sute de lei, iar mai apoi i-a spus să o lase în parcul de lângă plajă, acolo unde, în

cele din urmă, a abandonat cadavrul sub o bancă.

Citeste si: Arsurile la stomac- de ce apar si cum scapi de ele

Citeste si: A vrut să aibă un moment sexy în duș, dar a reușit opusul. Incredibil cum s-a filmat o celebră influenceriță| VIDEO&FOTO- stirileprotv.ro

Citește și: Ancheta crimei din Mangalia ia o întorsătură neașteptată! Familia Alinei o acuză pe Loreadana de consumul substanțelor interzise. Ce au spus rudele fetei ucise despre autoarea crimei: „În fiecare seară”

Taximetristul nu-și revine nici acum din șoc: „ O să renunţ şi la taximetrie”

Șoferul de pe taxi, care a cărat în portbagaj cadavrul Alinei, fără să știe acest lucru, este încă în stare de șoc și a mărturisit că ar vrea să se lase de meserie. Bărbatul îi mulțumește lui Dumnezeu că este în viață și că fata nu l-a atacat și pe el. Atunci când a vrut să o ajute să dea bagajul jos, acesta a întrebat-o pe Loredana ce cară în el, iar ea a răspuns haine și rechizite. Pentru a se asigura că bărbatul își va ține gura, tânăra i-a dat 200 de lei pentru o cursă care nu făcea mai mult de 25 de lei.

„Îi mulţumesc lui Dumnezeu că nu m-a omorât şi pe mine. O să renunţ şi la taximetrie. Am tras într-o parte şi l-am dat jos. Când am vrut să o ajut, îi zic: Ce ai în valiza asta? Mi-a zis că are nişte haine şi nişte rechizite!”, a spus șoferul taxiului pentru observatornews.ro .

Citeste si: „Tata mă agresa fizic pentru că eram rebelă, și pe băieți i-a agresat, dar pe mine cel mai tare.” Dana Roba a vorbit despre abuzurile la care a fost supusă în copilărie- kfetele.ro

Citeste si: VIDEO- Imagini din noaptea crimei de la Mangalia, surprinse de camerele de supraveghere. Ce a făcut Loredana după ce a abandonat cadavrul Alinei Ciobanu?- stirilekanald.ro

Citeste si: Temperatura apei Mării Negre în august și septembrie 2023- radioimpuls.ro

Alina Elena a fost dusă în satul său natal, unde astăzi va fi condusă pe ultimul drum. Fratele victimei a spus că cei care vor să fie astăzi lângă tânără, sunt așteptați cu drag.