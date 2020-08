In articol:

Sânzia Buruiană a fost invitată la un post de televiziune, unde a vorbit despre cea de-a doua sarcină. Însă, întrebată despre data când va naște, vedeta a declarat faptul că nu știe pentru moment data când va naște. În plus, se pare că există mai multe lucruri pe care nu și le-a pus la punct.

Citeste si: Primele imagini cu iubitul Alinei Eremia! Nu o să îți vină să crezi cum arată partenerul vedetei

Citeste si: Sărbătoare în casa lui Karmen Minune! Fiica vedetei împlinește mâine un an!

Citeste si: Dorian Popa își schimbă mașina! Cântărețul își achiziționează un superbolid de 100.000 de euro

„Nu, n-am programat ziua, încă mă gândesc. În octombrie am avut și nunta, trebuie să mă hotărăsc, să fie semnificativă. Trebuie să alegem data, una semnificativă”, a declarat Sânziana Buruiană, la „Star Matinal”.

De asemenea, frumoasa blondină este foarte indecisă și în ceea ce privește numele celei de-a doua fetițe. Chiar a primit mai multe sugestii de fiica sa cea mică, Izabela.

„E foarte greu cu numele, pentru că am avut pentru prima fetiță numele ales. În fiecare zi ne zile că îi place Antonia, i-am zis că pe bunica o chema Olga. Mi-a spus că o să îi spună Căpșunica.”, a mai adăugat vedeta.

Sânziana Buruiană, detalii despre cum a aflat că este însărcinată

Vedetea de televiziune a mai declarat faptul că aflat d-abia la patru luni că este însărcinată. Din cele declarate, se pare că aceasta nu a avut niciun simptom specific.

„Am aflat pe la patru luni și că eram însărcinată. N-am avut niciun simptom, eram ok, începuse carantina. N-am avut niciun simptom, doar un pic de grețuri și de pofte. Și atunci mi-am dat seama. Că eu aveam un suc acidulat pe care nu-l puteam bea nici la prima sarcină. Am fost cu el la doctor. El a fost foarte fericit pentru că își dorea în sinea lui să avem mai mulți copii. Eu una, fiind singură la părinți, mi-am zis că o să o las singură! Din prima, am aflat și ce este. Dar a și mișcat copilul”, a mai adăugat Sânzi.