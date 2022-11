Detaliile neștiute din spatele divorțului dintre Saveta Bogdan și fostul soț! Cum a descoperit cântăreața că a fost înșelată cu peste 80 de femei

In articol:

Saveta Bogdan se numără printre cele mai îndrăgite și apreciate interprete de folclor de la noi din țară, însă puțini dintre admiratorii ei știu cu exactitate greutățile pe care le-a întâmpinat artista de-a lungul vieții. În urmă cu mai mult timp, aceasta a divorțat de bărbatul cu care a avut o căsnicie timp de 30 de ani, Saveta Bogdan susținând că fostul soț a părăsit-o pentru o femeie mult mai tânără.

Asta nu e tot, căci la scurt timp după separare, cântăreața de muzică populară a descoperit că femeia pentru care a fost părăsită de către fostul ei soț nu a fost singura care a intervenit în mariajul ei.

Saveta Bogdan, adevărul despre presupusul iubit. Este vorba despre avocatul care a divorțat-o: „Există o relație cu el”

Concret, fiica artistei a fost cea care a descoperit că tatăl său o înșelase pe cea care i-a dat viață cu peste 80 de femei. Bărbatul făcuse o listă cu toate femeile cu care avusese aventuri, iar alături de numele acestora se regăseau detalii precum vârsta, dar și locul unde se petrecuse evenimentul.

„Am divorțat după 30 de ani de căsnicie pentru că el s-a îndrăgostit de o femeie mult mai tânără decât mine. Nu i-am stat în cale. I-am zis să plece. A plecat, iar când să iasă pe ușă i-a spus fiică-mii că vrea jumătate din cărțile pe care le aveam în casă. Fata luând cărțile și răsfoind prin ele a găsit o listă cu femeile cu care s-a culcat. A scris numele fiecărei femei. Tot. Se culcase cu 80 și ceva de femei, parcă 83. A scris în dreptul fiecărei femei numele, câți ani avea, unde se întâmplase evenimentul. Eu simțeam că e cu cineva, dar nu mă așteptam ca lista să fie așa de lungă.” a mărturisit cântăreața, pentru un post TV.

Saveta Bogdan are o relație cu un avocat

În prezent, însă, Saveta Bogdan are o relație cu un avocat, care este mai tânăr decât ea, la adresa căruia are numai cuvinte de laudă: „Este un tip foarte deștept și lui i-a plăcut că eu am un diamant pe dinte, mi-a plăcut cum vorbește, cât de frumos. Este frumos, tânăr și deștept”.

Cu toate acestea, interpreta de muzică populară nu dorește să dezvăluie identitatea actualului partener, dorind ca relația să rămână, în continuare, una discretă.