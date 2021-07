Detaliul emoționant observat de iubitul Elenei Marin la Faimoasa de la Survivor: „A fost singura care nu a renunțat la...”

Elena Marin și iubitul ei, Andrei 17:23, iul 1, 2021 Autor: Clara Ionescu

Andrei, iubitul Elenei Marin, a susținut-o pe Fiamoasă încă din prima clipă. Invitat în paltoul emisiunii Teo Show, logodnicul concurentei de la Survivor România 2021 i-a transmis că va ajunge cât mai departe, chiar și până în Marea Finală. El așteaptă cu mare nerăbdare momentul în care își va strânge în brațe viitoarea soție, după mai bine de șase luni în care au stat separați.

Andrei a mai transmis că gesturile de iubire pe care Elena Marin le-a făcut din Republica Dominicană pentru el au însemnat foarte mult.

„Număr secundele, nu mai am răbdare, abia astept să se termine. Deznodământul nu este cel mai important, ci experiența prin care au trecut toți și nu are pereche. Doar cei ce au fost acolo pot intelege ce inseamna cu adevarat Survivor. Eu i-am spus Elenei, si asta va confirma si ea, din prima discutie ca ea va ajunge in finala deoarce stiam cum se antreneaza, care e conditia ei fizica si faptul ca rezista foarte bine la foame si ca ii place cocosul. (…) Cel mai frumos semn este ca Elena si Alin Salajean au fost singurii care nu au renuntat la verigheta.

Asta si faptul ca mai face uneori o inimioara sunt cele mai importante pentru mine. (…) Eu si familia Elenei am decis sa o reprezint doar eu in ultimul timp. Ultimele aparitii mi-au adus si cateva zeci de luptatori care ma vor astepta la aeroport. Ce se intampla pe internet ar trebui sa fie ilegal. Oamenii injura, jignesc, fara sa raspunda, fara sa plateasca, e inuman”, a declarat Andrei, în platoul emisiunii Teo Show.

Elena Marin și logodnicul ei

Elena Marin și Andrei urmează să se căsătorească

În exlcusivitate pentru WOWbiz.ro, iubitul Elenei Marin a mărturisit că vrea să se căsătorească cu iubita lui în acest an. El a dat detalii despre cum va arăta înelul cu care o va cere în căsătorie.

Citeste si: Logodnicul Elenei Marin a dezvăluit cu ce probleme se confruntă faimoasa de la Survivor: ”Mi-e frică să nu pățească ceva”

„Nu am cerut-o de nevastă. Noi ne-am logodit pentru că așa am simțit. Nu este ceva ce a fost propus de mine sau de ea.

Logodna a fost un lucru pe care l-am simțit împreună și a venit de la sine. Cererea în căsătorie și căsătoria pentru noi sunt două lucruri separate.

Și cred că e foarte bine că e așa pentru că automat vor fi alte bucurii. Va fi un inel potrivit, cu un diamant nu foarte mare pentru că Elenei nu-i place să epateze. O caracterizează modestia”, a declarat logodnicul Elenei Marin, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.