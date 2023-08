Detaliul halucinant care ar putea schimba firul accidentului din localitatea 2 Mai. Tatăl Robertei, fata ucisă de șoferul teribilist, face declarații șocante: "Eu nu cred nici măcar în momentul ăsta"

In articol:

La două zile de când și-a condus fiica pe ultimul drum, tatăl Robertei iese public și face declarații halucinante despre tragedia care i-a marcat familia.

Omul, plin de durere și neputând încă să realizeze că fata îi este acum la doi metri sub pământ, povestește că, după accidentul produs de tânărul de 19 ani, nimeni nu l-a contactat pentru a-i spune ce s-a întâmplat, fiind nevoit, după ce a aflat de la o rudă de nenorocire, să dea el telefoane către Poliție.

Tatăl Rebecăi le bate obrazul autorităților

Și spune că nu l-a deranjat acest lucru, ci faptul că a fost pus în așteptare și redirecționat de la o secție la alta, de la un birou la altul, de la un om la altul, până când, la final, să nu afle mai nimic concret de ce s-a întâmplat cu fata sa, cu trupul ei, cu viața ei.

”Cum am ajuns la sursa reală a informației pe care trebuia să o primesc cum că copilul meu nu mai există, că a fost omorât. Dau telefon acolo: Bună seara! Bună seara! Și așa mai departe. Mi-au spus: Mă scuzați nu ați nimerit unde trebuie, elegant, vă pun la Rutieră. Așteptați! Bun! Am așteptat, m-a pus în legătură cu un domn, după voce un pic mai în vârstă, părerea mea, la care îmi spune: Domnule, nu ne ocupăm noi de caz, știu despre ce e vorba, dar nu pot să vă spun mai multe informații, nu este de competența mea, ceva de genul. Dacă rămâneți în telefon vă pun în legătură cu cei de la Constanța. Mi se răspunde de la Constanța, ok! Oamenii nu știau cu cine stau de vorbă așa că m-am prezentat și le-am spus: Știu că s-a întâmplat ceva, ce puteți să îmi spuneți, ce s-a întâmplat? Unde este copilul meu? Nu corpul, copilul meu? Eu nu cred nici măcar în momentul ăsta că l-am dus la cimitir, că nu există”, a spus tatăl fetei ucise, conform RomâniaTV.

Conform spuselor sale, după ce a ajuns să discute într-un final cu oamenii legii de la Constanța, tatăl Robertei a avut parte de o situație care l-a lăsat fără replică.

Pe lângă faptul că era plin de durere, omul a simțit și cum inspectorul cu care purta convorbirea îl persiflează și nu dă doi bani pe moartea tinerei de 20 de ani.

Detaliul halucinant care ar putea schimba firul accidentului din localitatea 2 Mai [Sursa foto: Captura video]

Conform spuselor sale, inspectorul care se ocupa de caz, deci care știa totul, ce, când și cum s-a produs, și-a pus programul de lucru pe primul loc și a decis să încheie discuția cu părintele îndoliat.

Omul legii i-ar fi spus că discuția poate continua a doua zi, în timpul orelor de muncă, când tatăl Rebecăi urma să și ajungă la Constanța, neavând rost, consideră el, să fie informat în prealabil despre moartea copilului.

”Am vorbit cu domnul inspector și care o mai fi gradul lui în continuare, care dumnealui mă ia la întrebări pe mine că de ce aș suna, că am fost informat, că mi s-a spus încă de dimineață, deci dumnealui se ocupa de caz, era în temă cu ce s-a întâmplat și puțin mă cam persifla din funcția lui. La care domnul inspector și cum o mai fi mai departe, chiar arăt cu degetul către acest nume, mi-a zis: Știți programul nostru se cam termină și oricum veniți mâine, că eu i-am zis că vin să îmi iau copilul. De ce să vin a doua zi când eu trebuia să fiu informat în dimineața de 19, deci persiflarea era în floare la domnul (nr. inspector)”, a mai adăugat părintele îndoliat.