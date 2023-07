Detaliul halucinant din certurile pe care Dana Roba le avea cu fostul soț! Bruneta a dezvăluit care era șantajul extrem la care recurgea bărbatul. Totul are legătura chiar cu cele două fiice: „Un lucru foarte nasol”

In articol:

A trecut mai bine de o lună de când Dana Roba a fost la un pas de moarte. Pe data de 5 iunie, fostul ei soț a bătut-o crunt, aplicându-i mai multe lovituri de ciocan pe întreg corpul, în special la nivelul capului, vedeta intrând direct în sala de operații, atunci când a ajuns la spital, suferind o intervenție chirurgicală pe creier, care a durat mai bine de 9 ore.

Doar o minune a făcut ca bruneta să se pună pe picioare, căci pe timpul spitalizării specialiștii nu-i dădeau nicio șansă de supraviețuire. Din fericire, Dana este pozitivă și face tot posibilul să fie din ce în ce mai bine, ba chiar s-a întors la muncă și se bucură de timpul petrecut alături de fetițele ei.

Chiar și așa, nu poate uita calvarul prin care a trecut alături de fostul soț, căci înainte de bătaia cruntă care a adus-o aproape în pragul morții, cei doi aveau numeroase certuri, bruneta amintindu-și chiar că Daniel Balaciu apela la o amenințare extremă, mai precis că le va tăia părul celor două fetițe pe care le au împreună.

Acest lucru o făcea pe tânără să pună capăt oricărei dispute cu bărbatul, de teama că acesta chiar ar putea recurge la un asemenea gest.

„Cu siguranță Daniel va plăti pentru tot ce a făcut, pentru șoapta diavolului pe care a ascultat-o să-mi ia viața cu ciocanul. Un lucru foarte nasol pe care mi-l amintesc înainte de chestia asta e că atunci când ne certam tot mă amenința că taie părul la fete. Pentru mine nu există ca fetele mele să aibă părul scurt, deci nu există”, a declarat Dana Roba, într-un live pe pe rețelele de socializare.

Dana Roba a revenit la muncă

În urmă cu câteva zile, Dana Roba le-a făcut o mare bucurie fanelor ei, anunțându-le că va reveni la muncă, în salonul de machiaj.

Vedeta s-a ținut de promisiune, așa că recent a făcut un live pe rețelele de socializare, arătându-le cum se descurcă acum la machiaj, după ce și-a revenit. Tânăra a machiat o clientă și a împărtășit rezultatul cu internauții.

„Pentru fetele care au avut programare la mine și sunt cu emoții, le rog să le treacă emoțiile, pentru că Dana a început activitatea. Mi-am reînceput activitatea în forță și vreau să vă spun că vă aștept cu mare drag la machiajul de mireasă. Nu prea am primit mesaje negative, doar că am ieșit la cerșit de bani, dar nu este cazul pentru că eu ador să muncesc și muncind am ajuns să îmi cumpăr apartament, muncind am avut banii ăia de cumpărat mașină și pentru copilașii mei, tot muncind. Nu i-am cerșit la colț de stradă, nu am cerut nimănui”, a mărturisit Dana Roba pe Instagram.

Dana Roba [Sursa foto: Instagram]