Detaliul incredibil din casa Marcelei Fota! Cum arată dormitorul cântăreței, la un an după moartea soțului: „Totul este exact ca în dimineața în care a plecat de acasă”

Marcela Fota este îngenucheată de durere, iar la mai bine de un an de când soțul ei a trecut în neființă, artista nu poate să-și vindece rănile. Recent, cântăreața a făcut turul casei sale în cadrul emisiunii lui Cătălin Măruță, iar aceasta a povestit cu lux de amănunte detalii din viața sa de când tatăl fiului ei

Marcela Fota: ”Mirosul lui încă a rămas aici”

a murit, dar a și vorbit despre faptul că de pe 28 decembrie 2021, atunci când bărbatul s-a stins, vedeta nu a făcut absolut nicio schimbare în căminul familiei.

Făcând turul locuinței sale, Marcela Fota a povestit că de când soțul ei s-a prăpădit, vedeta nu a schimbat nimic în căminul familiei, iar aceasta a lăsat totul ca în dimineața în care bărbatul a plecat de acasă și, din păcate, nu s-a mai întors.

Mai mult decât atât, cântăreața a mai spus că multe dintre hainele regretatului partener nu le-a dus la curățătorie, asta pentru că încă îi simte mirosul, la mai bine de un an de când tatăl fiului ei s-a stins din viață.

„Aici intru si îmi iau energia. Mirosul lui încă a rămas aici. Am refuzat să duc la curățătorie anumite haine pe care le-a purtat aici, pentru că încă îi simt mirosul după un an de zile. Când am nevoie de liniște, să fiu cu mine, eu vin aici. Nu am schimbat nimic, am lăsat totul. Lista lui, telefonul pe care nu îl mai folosea, totul este exact ca în dimineața în care a plecat de acasă”, a povestit Marcela Fota.

De asemenea, vedeta încă simte că bărbatul iubit încă trăiește alături de ea și de fiul său și nu vrea să schimbe în niciun fel acest lucru. De asemenea, artista susține că i-a explicat fiului ei că, deși tatăl lui nu mai este fizic alături de el, acesta este oricum în permanență cu ei.

„Acolo locuim toți trei. Așa i-am explicat și băiatului meu, dacă tati nu este fizic, tati este în permanență cu noi. Simțim și știm lucrul ăsta. Soțul meu era o persoană extrem de credincioasă. Noi locuim aceeași familie, de trei membri. A fost un an de acomodare, un an în care noi am învățat să mergem mai departe. Refuz să mă desprind de acea parte a vieții mele, care a fost foarte frumoasă. Într-o familie mai apar diverse discuții, dar am fost o familie care am știut să treacă peste orice obstacol. La finalul zilei reușeam să fim bine”, a declarat Marcela Fota, în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Totodată, Marcela Fota a fost sfătuită de către alte persoane să arunce lucrurile regretatului partener sau chiar să le ardă, însă cântăreața refuză cu vehemență să facă acest lucru, asta pentru că nu își dorește să se desprindă de bărbatul care i-a fost soț, dar care i-a oferit și un copil.

„Mi s-a spus să arunc tot ce ține de el, să ard haine, că nu este bine să ții lucruri. Eu am dat o parte din lucrurile lui membrilor din familia noastră. Este refuzul meu de a mă desprinde de absolut tot ce îi aparținea. Simt că locul lui este încă lângă noi, chiar dacă nu mai este fizic lângă noi”, a adăugat cântăreața de muzică populară.

Marcela Fota nu a trecut peste decesul soțului

Totodată, în cadrul aceleiași emisiuni TV, Marcela Fota și-a adunat toate puterile și a explicat că nu a trecut deloc peste moartea a soțului ei, deși foarte multă lumea o întreabă dese ori acest lucru. Vedeta a afirmat că doar s-a obișnuit cu situația, însă de o trecere definitivă pestre tragicul eveniment nu poate fi vorba.

„Nu, nu am trecut peste și nici nu vreau sa trec peste. M-am acomodat doar cu situația. Despărțirea de omul iubit nu poți sa realizezi cât de grea este. Am învățat un nou stil de viață, că trebuie sa trăiesc doar pentru fiul meu și pentru mine.”, a mai spus Marcela Fota.

