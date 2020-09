In articol:

Continuă să iasă la iveală noi filmulețe cu bătaia încastă de fata de 13 ani din Târgu Jiu. Într-uk alt clipuleț ieșit la iveală se vede cum fata a mai fost bătută și de alți copii, nu doar de cei cinci care au fost audiați de poliție. Pe de altă parte, la un moment dat, se vede cum fata este salvată din mâna agresoarei, însă un alt clip filmat dintr-un alt unghi, scoate la iveală că și așa zisa salvatoare o luase la bătaie înainte.

Citeste si: Fata umilită și bătută din Târgu Jiu transmite un mesaj dur agresoarelor. E prima reacție publică a victimei: „Nu sunteți bombardiere”

Ce pedeapsă riscă fata de 14 ani care a snopit-o în bătaie pe copila de 13 ani

Dintre toți copiii care au agresat-o pe copila de 13 ani, doar agresoarea de 14 ani poate răspunde în fața omaneilor legii. Părinții ei sunt terminați psihic și spun că nu o recunosc pe fiica lor, considerând că este doar o ieșire.

Citeste si: Soția lui Ștefan Bănică Jr. șochează lumea mondenă! Cum a ajuns să arate Lavinia? - evz.ro

„Suntem dărâmaţi, suntem psihic terminaţi, nu recunoaştem fata noastră din ce am văzut, considerăm că a fost o ieşire a ei. Fata a venit şi s-au împăcat, s-au luat în braţe, s-au pupat, şi-au cerut scuze amândouă pentru că amândouă au greşit, mă rog, sunt fetiţe, s-au jignit, sunt clipe care trebuie uitate de amândouă”, a spus tatăl agresoarei, potrivit Observator.

Citeste si: Decizie scandaloasă! Minorele bătăușe, trimise la psiholog pe banii contribuabililor! Protecția copilului: ”Traversează probleme dolescentine”

Nici bunicul celei mai mici agresoare, în vârstă de 12 ani, nu înțelege când nepoata lui a devenit atât de agresivă.

„Nu i-a lipsit absolut nimic, dar probabil a fost atrasă de mirajul ăsta al lumii, de golăneală, de libertate”

Fata de 14 ani riscă să ajungă a într-un centru de reeducare sau detenţie, după ce judecătorii au decis să fie cercetată sub control judiciar pentru 30 de zile. În plus, oamenii legii au aflat că agresoarea o mai bătuse pe copila de 13 ani și în luna iulie a acestui an.

Citeste si: Dosar penal, după ce o fată de 16 ani a fost agresată de o alta de 13 ani

Victima a spus într-o postare de Instagram că este traumatizată și nu poate dormi noaptea. Rememorează momentele cumplite prin care a trecut.

Familia adolescentei de 14 ani va fi evaluată de Protecția Copilului, întrucât fata provine dintr-o familie bună. Mama ei este chiar asistentă medicală la un centru unde sunt îngrijiți copii.