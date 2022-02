Detaliul observat de Anamaria Prodan în declarațiile lui Laurențiu Reghecampf! A ascultat de mai multe ori: „Eu am murit de râs, mă! Băi, suntem nebuni?” 

In articol:

Anamaria Prodan face primele mărturisiri după ce Laurențiu Reghecampf a apărut, pentru prima dată, în spațiul public pentru a da declarații în cadrul podcastului lui Cătălin Măruță. Sexy impresara este de-a dreptul contrariată de ceea ce a declarat fostul soț, menționând că ceea ce spune nu este adevărat.

„Prietenii mei mă sunau și îl puneau pe telefon să ascult. Deci râdeau toți cu lacrimi. Omul spune că a câștigat mulți bani în viața lui: Eu am câștigat un milion la Steaua, bonusuri, am avut prime de calificare. Bun! Ok, deci ai avut un milion, minciună din start, dar nu mai contează. După care, după alte minute uiți ce ai povestit și spui: „Eu am câștigat bonus la Steaua 300 și ceva de mii”, bani pe care, pe toți, că ăia erau toți banii din casă, că nu aveam bani la momentul respectiv, așa zicea, i-am dat pe un apartament al fetelor. Deci din start minciună. Alo, cumetre, nu există duplex de 300.000 în zona aia.

Anamaria Prodan susține că Laurențiu Reghecampf se contrazice în declarații și că minte din toate punctele de vedere. Conflictul dintre cei doi pare a fi departe de a se termina. Sexy impresara aduce noi acuzații la adresa lui Laurențiu Reghecampf și îi pune la îndoială toate declarațiile pe care le-a făcut în legătură cu sumele de bani pe care le-ar fi încasat de-a lungul timpului.

Dar hotărăște-te, că o dată zici că ai bonus de 1 milion, o dată de 300.000. Nu mai știm cum să credem. Oricum, minciuni din toate punctele de vedere. După alte zece minute, eu am murit de râs, mă! După alte zece minute zici: Domnule, eu a trebuit să plec de la Steaua pentru că aveam clauză de reziliere în contract și i-am dat lui Gigi Becali apoi un milion. Și asta este o minciună. Dacă aveai clauză de reziliere și ai luat bonus un milion și i-ai dat lui Gigi 1 milion să pleci de la Steaua, înseamnă că tu nu mai aveai bani să cumperi apartament. Bă, totuși, noi suntem oameni care avem minte”, a declarat Anamaria Proda în cadul unei emisiuni TV.

„E jenant, mi se pare hilar”

Anamaria Prodan susține că nici nu ar fi putut să-i cumpere genți și ceasuri, așa cum a declarat, pentru că salariul pe care îl avea îi era insuficient pentru a face toate aceste aroganțe. Fiica Ionelei Prodan a declarat că salariul pe care îl încasa Reghecampf a fost cu mult mai mic decât ceea ce a declarat în cadrul podcast-ului lui Măruță.

N-a avut el să dea un milion. Și dacă dădea și era de un milion, păi cum mai luai, mă, de toate? Cum luai și apartamente, cum aveai și bani să îmi iei mie cadouri? O geantă costă 150.000 de euro? Păi cum aveai tu să-mi cumperi, când tu aveai salariu 8.000 pe lună? Îmi luai geanta fără lacăt. Băi, suntem nebuni? Tu o cunoști pe mama, tu știi ce avere a avut mama, tu știi ce bani îi dădea mama lui. Despre ce dracu vorbim? Când el îmi dădea mie mail-uri să-i plătesc și lui telefonul. El a avut niște salarii de mori de râs. 15 milioane de lei vechi pe la Snagov. Vreo 35 de milioane de lei vechi pe la Chiajna. Eu am vândut o iluzie și sunt mândră de mine, i-am făcut lui o imagine fabuloasă. E jenant, mi se pare hilar. Înseamnă că ai niște probleme clar, foarte mari”, a declarat Anamaria Prodan.