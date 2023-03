Detaliul pe care Emily Burghelea l-a observat la fiul ei, după botez! Este incredibil ce s-a întâmplat cu micuțul: „Magie de la Dumnezeu”

In articol:

Emily Burghelea este iubită și apreciată de mulți români, iar vedeta și soțul ei i-au ținut pe fani cu sufletele la gură atunci când i-au anunțat că își creștinează micuțul nou-născut, pe care l-au numit Damian, nume ales în totalitate chiar de către blondină.

Imediat după botez, tânăra a postat chiar și primele imagini cu micuțul Damian, fiind extrem de fericită că a venit și momentul ca fiul ei să devină creștin. Ei bine, însă, recent, blondina a făcut o serie de declarații despre fericitul eveniment, dezvăluind chiar că a observat că băiatul ei s-a schimbat foarte mult imediat după ce a fost creștinat.

„Mă uit la el și nu îmi vine să cred cât de mult s-a schimbat după botez. Chiar s-a schimbat și la propriu, și probabil și la figurat, pentru că acum este creștin. Dar, concret, înainte de botez avea o dermatită atopică și avea câteva broboane pe față. Acum nu mai are, are tenul curat și limpede și parcă mi se pare că a și crescut. Magie de la Dumnezeu! Minune de la Dumnezeu! Am decis să îi facem botezul la 40 de zile", a declarat Emily Burghelea, pentru Click.ro.

Motivul pentru care Emily și soțul ei l-au botezat pe fiul lor mai devreme

Emily Burghelea a explicat recent care a fost motivul pentru care ea și soțul ei au organizat slujba de creștinare a fiului lor mai devreme decât și-au plănuit.

Fericitul eveniment ar fi trebuit să aibă loc în luna aprilie, însă cei doi părinți au fost sfătuiți de către un preot să facă botezul atunci când bebelușul împlinește 40 de zile.

„Am cunoscut un preot, care ne-a devenit și duhovnic între timp, care a venit să-mi citească mie slujba de lăuzie și să-i citească și lui bebe, la opt zile, slujba de punere a numelui. Ne-am lipit sufletele unul de celălat și a fost o întâlnire cu totul și cu totul specială, pentru că preotul are har și chiar aveam nevoie atunci să găsesc pe cineva care să mă îndrume și care să mă liniștească, pentru că atunci aveam probleme cu febra laptelui și perioada era destul de dificilă pentru mine. El a venit și a petrecut toată ziua alături de noi, ne-a dat foarte-foarte multe sfaturi utile, atât chiar și despre creșterea copilului, despre cum să fac anumite lucruri și despre ce rugăciuni să spun ca să mă aproprii mai mult de Dumnezeu în perioada asta. Și tot el ne-a recomandat să îi facem și botezul exact la 40 de zile, chiar dacă noi avem plănuită petrecerea de botez în aprilie, el a spus că e cel mai bine să botezăm copilul cât mai repede și ideal este la 40 de zile fix și i-am urmat sfatul și așa am și făcut”, a mai spus Emily.