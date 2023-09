Detaliul pe care Leo de la Strehaia l-a dezvăluit abia acum din relația cu Carmen Șerban! A vorbit despre asta, imediat după ce a ieșit din închisoare: „Din cauza ei”

In articol:

În urmă cu foarte mulți ani, Leo de la Strehaia și Carmen Șerban au format un cuplu, însă povestea lor de dragoste, la momentul respectiv, a durat doar 3 ani, hotărând să o ia pe drumuri separate, asta după ce artista a aflat că bărbatul era căsătorit de ceva vreme.

Ei bine, recent, după ce Leo de la Strehaia a fost eliberat din închisoare, acesta a făcut o serie de declarații despre relația pe care a avut-o cu artista, dar și despre gesturile pe care le-a făcut față de fosta iubită. Afaceristul susține că le oferea bani grei lăutarilor, la vremea aceea, doar pentru a cânta cu Carmen Șerban.

„Eu am început să bag banii în lăutări datorită lui Carmen Șerban că a fost gagica mea, a fost iubita mea și din cauza ei băgam banii în lăutari. Plăteam lăutarii ca să cânte cu ea. Îl plăteam pe Adrian Copilul Minune sute de mii de mărci la vremea aia”, a declarat Leo de la Strehaia, în cadrul emisiunii ”Fiță cu Adiță”.

Ce spunea Carmen Șerban în trecut, despre relația cu Leo de la Strehaia

De asemenea, la rândul său, și Carmen Șerban a vorbit despre relația cu Leo de la Strehaia, însă la acel moment, vedeta a negat faptul că fostul iubit ar fi oferit bani lăutarilor pentru a cânta cu ea, spunând că maneliștii și-au exprimat plăcerea a de a face colaborări.

"Adrian a ales să cânte cu mine şi eu am ales să cânt cu el. Nu am cântat cu Adrian datorită lui Leo. Eu am făcut 8 albume cu Adrian, dar el nu a dat niciun ban.Leo nu mi-a dat nicio maşină, nu mi-a plătit nicio rată la casă. O dată mi-a luat 1.000 de euro din casă, bani care erau rata de casă, pentru a merge la casino. Singurul lucru adevărat pe care-l spune el este că l-am lăsat să vorbească el cu Adrian, cu Irina Loghin sau Romică Ţociu", spunea Carmen Șerban, în urmă cu ani buni.